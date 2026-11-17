Кабинет министров Татарстана разработал проект постановления, регламентирующего информационную безопасность для сотрудников органов власти, ведущих официальные страницы в соцсетях. Документ, проходящий антикоррупционную экспертизу, обязывает каждое ведомство назначить ответственного за безопасность — не ниже заместителя руководителя, а также определить сотрудников, непосредственно работающих с госпабликами.

Согласно проекту, аккаунты администраторов должны быть оформлены под настоящими именами и фамилиями, с фотографиями самих сотрудников. Использование псевдонимов, логотипов и чужих снимков запрещается. Для защиты от взлома потребуется включить двухфакторную аутентификацию, а пароли должны содержать не менее 12 символов, включая заглавные и строчные буквы, цифры и спецзнаки. Передавать учетные данные посторонним и хранить их в браузерах или общедоступных местах нельзя.

Отдельные требования касаются служебной техники и SIM-карт: устройства должны иметь обновляемый антивирус, а сим-карты предписано хранить в опечатываемых металлических шкафах с ограниченным доступом, фиксируя передачу в журнале. Использование таких номеров в личных целях запрещено. Регламент также определяет порядок передачи прав администрирования при увольнении или длительном отсутствии сотрудников.

За соблюдение требований будет отвечать владелец официальной страницы, а нарушителей могут привлечь к ответственности по законодательству. Контроль за исполнением постановления предлагается возложить на Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана. Муниципалитетам рекомендовано в течение 60 дней принять собственные нормативные акты с учетом нового регламента.