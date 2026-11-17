В Казани начались тестовые заезды нового амфибийного судна на воздушной подушке «Парма-44». Транспорт, приобретенный за 78 млн рублей из бюджета Татарстана, планируют задействовать для регулярных пассажирских перевозок между Казанью и Верхним Услоном.

Судно рассчитано на 40 мест и предназначено для круглогодичной эксплуатации. Технические характеристики позволяют выходить на реку при температуре воздуха от минус 40 до плюс 35 градусов и порывах ветра до 12 метров в секунду. Как сообщил генеральный директор предприятия-перевозчика, заказано две такие амфибии, вторую ожидают получить в течение месяца, после чего проведут ее испытания и поставят на маршрут.

В дальнейшем географию речных маршрутов планируют расширить до Свияжска, Камского Устья и Болгара. Ранее, в начале ноября, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарид Ханифов заявлял о намерении впервые в истории региона запустить зимнее пассажирское сообщение и продлить период навигации на один месяц. Официальное закрытие летней речной навигации в республике состоялось 10 ноября.