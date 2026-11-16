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Что обязательно должно быть на новогоднем столе 2027 года: семь продуктов для привлечения достатка

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Какие продукты принято связывать с удачей, бога...

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Новогодний стол во многих культурах считается символом будущего благополучия. Существует поверье, что определенные продукты способны привлечь удачу, достаток и гармонию в семью. Особенно популярны подобные традиции перед наступлением нового года по восточному календарю.

В 2027 году символом станет Огненная Коза. В праздничных рекомендациях этому знаку приписывают любовь к натуральным продуктам, разнообразию и красивой сервировке.

Семь продуктов, которые связывают с благополучием

  • Мандарины и апельсины. В китайских праздничных традициях цитрусовые ассоциируются с удачей и процветанием. Их яркий цвет напоминает золото, поэтому фрукты часто используют в праздничном оформлении.
  • Виноград. В Испании существует обычай съедать 12 виноградин под удары часов в новогоднюю ночь. Каждая ягода символизирует один месяц наступающего года.
  • Гранат. Во многих культурах этот плод связывают с плодородием, изобилием и благополучием семьи.
  • Орехи. Они символизируют достаток и запасливость. Их можно добавить в салаты, десерты или подать отдельно.
  • Зелень. В современных новогодних рекомендациях для года Козы особое внимание уделяют свежим травам и листовым овощам.
  • Рыба. В китайской культуре рыба считается символом изобилия. Это связано в том числе с созвучием китайских слов, обозначающих рыбу и избыток.
  • Зерновые блюда. Рис, пшеница и другие злаки в разных традициях ассоциируются с урожаем и достатком.

Как использовать эти продукты в праздничном меню

Необязательно готовить семь отдельных блюд. Например, гранат и орехи можно добавить в салат, рыбу запечь с зеленью, а цитрусовые и виноград красиво разложить на фруктовой тарелке.

Такие сочетания помогут разнообразить праздничное меню. Однако никакие продукты сами по себе не способны повлиять на финансовое положение семьи: их значение связано исключительно с культурными традициями и поверьями.

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