Вместо обычных блинов готовлю кружевные блинные мешочки: рецепт красивого завтрака с нежной начинкой для мамы

Обычные блины на завтрак можно превратить в красивое праздничное угощение, если подать их в виде небольших кружевных мешочков с нежной начинкой. Тонкие блинчики с ажурными краями наполняют сливочным творожным сыром, курицей и зеленью, а затем аккуратно собирают сверху, создавая необычную форму.

Такая подача особенно понравится маме в День матери. Блюдо выглядит нарядно, но готовится из привычных продуктов. А начинку можно менять в зависимости от вкусовых предпочтений.

Какие продукты понадобятся

На 8–10 мешочков:

Для блинов:

молоко — 400 мл;

яйца — 2 шт.;

пшеничная мука — 180 г;

сахар — 1 ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

кипяток — 100 мл;

сливочное масло — для смазывания.

Для начинки:

куриное филе — 250 г;

творожный сливочный сыр — 150 г;

твёрдый сыр — 70 г;

свежий укроп — небольшой пучок;

чеснок — 1 зубчик;

сметана — 1 ст. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Для оформления:

зелёный лук — несколько длинных перьев;

свежая петрушка — по желанию.

Зелёный лук понадобится для перевязывания мешочков. Лучше выбирать длинные, неповреждённые перья.

Как приготовить тонкие кружевные блины

В глубокой миске соедините яйца, сахар и соль. Влейте молоко и перемешайте венчиком. Постепенно добавьте просеянную муку, тщательно размешивая тесто, чтобы не осталось комочков. Тонкой струйкой влейте кипяток, постоянно перемешивая. Это сделает тесто более эластичным. Добавьте растительное масло и ещё раз перемешайте. Оставьте тесто на 10–15 минут. Разогрейте сковороду и слегка смажьте её маслом. Налейте небольшую порцию теста и быстро распределите по поверхности тонким слоем. Жарьте блин примерно 40–60 секунд, затем переверните и готовьте ещё около 20–30 секунд. Готовые блины складывайте стопкой, смазывая небольшим количеством сливочного масла.

Для мешочков лучше делать блины диаметром 18–20 см. Они должны быть достаточно тонкими, но не настолько хрупкими, чтобы рваться при формировании.

Как приготовить нежную начинку

Куриное филе отварите в подсоленной воде до полной готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке. Укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. Соедините курицу, творожный сыр, твёрдый сыр и зелень. Добавьте сметану, немного соли и чёрного перца. Перемешайте до получения густой однородной массы.

Начинка должна быть достаточно плотной, чтобы не вытекать из блинов.

Как сформировать красивые блинные мешочки

Положите один блин на плоскую тарелку. В центр выложите примерно столовую ложку начинки. Аккуратно приподнимите края блина, собирая их вокруг начинки. Слегка прижмите основание, чтобы мешочек приобрёл устойчивую форму. Перевяжите верх длинным пером зелёного лука. Если лук слишком жёсткий, опустите его на 10–15 секунд в горячую воду, а затем обсушите. Он станет более гибким. Расправьте края блина, формируя красивую складчатую юбочку. Повторите действия с остальными блинами.

Готовые мешочки поставьте на блюдо и украсьте свежей зеленью.

Как сделать блины ажурными

Главная особенность кружевной подачи — тонкие края и небольшие отверстия на поверхности блина.

Для этого тесто должно быть достаточно жидким, чтобы легко растекаться по сковороде.

Можно также использовать специальную бутылочку с тонким носиком: с её помощью на горячую сковороду наносят тесто тонкими линиями, создавая ажурный рисунок. Но для наполненных мешочков лучше не делать слишком много крупных отверстий, иначе начинка будет просвечивать и выпадать.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не кладите начинку в горячие блины. Дайте им немного остыть, иначе сливочный сыр начнёт размягчаться и может вытекать. А для красивой формы выбирайте блины без разрывов и обязательно перевязывайте мешочки мягким пером зелёного лука.

Чем можно заменить куриную начинку

Блинные мешочки легко приготовить с разными наполнителями.

С грибами и сыром. Обжарьте шампиньоны с луком, остудите и смешайте с творожным сыром.

С красной рыбой. Соедините слабосолёную рыбу с творожным сыром и укропом.

С ветчиной. Мелко нарежьте ветчину, добавьте сыр и зелёный лук.

С творогом и зеленью. Используйте мягкий творог, сметану, укроп и немного чеснока.

Для сладкого завтрака можно приготовить отдельный вариант с творожной начинкой, ягодами и мёдом.

Как красиво подать завтрак для мамы

Разложите блинные мешочки на большом светлом блюде, чередуя их с небольшими веточками зелени.

Для украшения подойдут половинки помидоров черри, тонкие ломтики огурца и несколько листьев салата.

Можно дополнить подачу маленькой пиалой со сметанным соусом.

Если завтрак готовится ко Дню матери, особенно красиво будет смотреться композиция из блинных мешочков в форме цветка.

Можно ли приготовить заранее

Блины можно испечь вечером накануне и хранить в холодильнике, накрыв пищевой плёнкой.

Начинку также допустимо приготовить заранее, но держать её необходимо в отдельном закрытом контейнере при температуре не выше +4 °C.

Формировать мешочки лучше непосредственно перед подачей, чтобы блины не размокли и сохранили красивую форму.

Кружевные блинные мешочки — простой способ превратить привычный завтрак в маленький праздничный сюрприз. Тонкие блины, нежная начинка из курицы и сыра и аккуратные зелёные завязки создают красивое сочетание, которое особенно приятно подать маме в её праздник.

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