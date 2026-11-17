В десятом выпуске спортивного шоу «Титаны» на ТНТ представители Татарстана Искандер Ядгаров и Булат Зиастинов сумели сохранить места в проекте. Оба атлета избежали дополнительного испытания на выбывание, хотя их команда потерпела поражение.

На девятом этапе 52 участника соревновались в «Титаническом беге на месте». Спортсменам предстояло как можно дольше удерживаться на вращающейся платформе, скорость которой постепенно увеличивалась.

Марафонец Искандер Ядгаров и мастер спорта по тхэквондо из Набережных Челнов Булат Зиастинов выступали за одну команду. В восьмом забеге татарстанцы одновременно вышли на платформу. Зиастинов завершил дистанцию раньше земляка, а Ядгаров продержался почти десять минут.

Несмотря на победу их тройки в отдельном забеге, команда уступила соперникам со счетом 2:8. Однако личные результаты позволили обоим представителям Татарстана избежать испытания «Круговой баланс».

Ядгаров и Зиастинов продолжат борьбу за главный приз шоу в размере 10 миллионов рублей.