На День матери приготовлю курицу в сливочном соусе с грушей: рецепт необычного горячего для семейного ужина

На День матери хочется приготовить горячее блюдо, которое удивит необычным сочетанием вкусов, но не потребует долгого стояния у плиты. Курица в сливочном соусе с грушей — именно такой вариант. Нежное мясо пропитывается сливками, а сладковатые фруктовые нотки делают привычное филе более интересным.

Особую пикантность добавляют горчица, чеснок и немного тимьяна. В результате получается густой ароматный соус, который отлично сочетается с курицей, картофельным пюре или рисом. Такое блюдо вполне подойдёт для праздничного семейного ужина.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

куриное филе — 600 г;

груши — 2 шт.;

сливки жирностью 20% — 250 мл;

репчатый лук — 1 шт.;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

дижонская горчица — 1 ч. л.;

твёрдый сыр — 50 г;

свежий тимьян — 2–3 веточки;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Лучше выбирать плотные кисло-сладкие груши. Они сохранят форму при приготовлении и не превратятся в пюре.

Как приготовить курицу с грушей в сливочном соусе

Куриное филе промокните бумажными полотенцами и нарежьте порционными кусочками среднего размера. Посолите мясо, добавьте чёрный перец и немного измельчённого тимьяна. Разогрейте сковороду с растительным маслом и половиной сливочного масла. Выложите курицу и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Не обязательно доводить мясо до полной готовности на этом этапе. Переложите курицу на тарелку. Груши очистите от сердцевины и нарежьте дольками толщиной около 1 см. Кожуру можно оставить, если она тонкая. В той же сковороде растопите оставшееся сливочное масло и обжарьте груши по 1–2 минуты с каждой стороны. Переложите их отдельно. Лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок измельчите. Выложите лук в сковороду и готовьте 3–4 минуты до мягкости. Добавьте чеснок и прогрейте ещё около 30 секунд. Влейте сливки, добавьте горчицу и перемешайте. Положите тёртый сыр и прогрейте соус на небольшом огне до однородности. Верните курицу в сковороду, накройте крышкой и тушите около 6–10 минут, в зависимости от размера кусочков, до полной готовности мяса. Добавьте обжаренные груши и осторожно перемешайте. Прогрейте всё вместе ещё 2–3 минуты. Проверьте, чтобы температура внутри самого крупного куска курицы достигла 74 °C.

Перед подачей украсьте блюдо свежим тимьяном и небольшим количеством чёрного перца.

Почему груша хорошо сочетается с курицей

У куриного филе достаточно нейтральный вкус, поэтому оно хорошо принимает фруктовые и сливочные оттенки.

Груша добавляет естественную сладость, а сливки делают соус мягким и насыщенным. Горчица уравновешивает фруктовые нотки лёгкой остротой, а тимьян придаёт блюду пряный аромат.

Особенно важно не переваривать груши. Если добавить их слишком рано, они размягчатся и потеряют форму.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: сначала слегка обжарьте грушевые дольки отдельно, а в сливочный соус возвращайте их только в конце приготовления. Так фрукты сохранят форму, а их поверхность приобретёт лёгкий карамельный оттенок. Для соуса выбирайте сливки жирностью не менее 20%, чтобы он получился достаточно насыщенным.

Какой сыр лучше добавить

Для этого блюда подойдут сорта с мягким сливочным вкусом.

Гауда или российский сыр сделают соус более насыщенным, а пармезан добавит лёгкую солоноватую нотку.

Если хочется получить более нежную текстуру, можно использовать немного сливочного творожного сыра вместо тёртого.

Слишком острые и ароматные сорта лучше не выбирать: они могут перебить вкус груши.

Чем дополнить сливочный соус

Если хочется сделать вкус более выразительным, добавьте небольшое количество лимонной цедры.

Она подчеркнёт фруктовый аромат и поможет сбалансировать сливочность.

Также можно использовать щепотку мускатного ореха или немного белого молотого перца.

Для более праздничного варианта подойдут несколько измельчённых грецких орехов, слегка подсушенных на сковороде.

С чем подать курицу с грушей

Блюдо хорошо сочетается с гарнирами, которые впитывают сливочный соус.

Особенно удачные варианты:

картофельное пюре;

рассыпчатый рис;

паста из твёрдых сортов пшеницы;

запечённый картофель;

стручковая фасоль.

Для семейного ужина ко Дню матери можно подать курицу на большом блюде, дополнить её гарниром и украсить свежей зеленью.

Можно ли приготовить заранее

Курицу можно нарезать и приправить за несколько часов до приготовления. Груши лучше подготовить непосредственно перед обжариванием, чтобы они не потемнели.

Готовое блюдо можно хранить в холодильнике в закрытом контейнере при температуре не выше +4 °C до 3 дней.

Разогревать лучше на слабом огне, добавив 1–2 столовые ложки сливок или воды. Так соус снова станет однородным и не будет слишком густым.

Курица в сливочном соусе с грушей — необычное горячее, которое поможет разнообразить семейный ужин ко Дню матери. Нежное мясо, мягкие фруктовые нотки и ароматный соус создают интересное сочетание без сложных кулинарных приёмов. А благодаря доступным продуктам приготовить такое блюдо можно даже в обычный будний день.

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