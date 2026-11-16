На День матери приготовлю курицу в сливочном соусе с грушей: рецепт необычного горячего для семейного ужина
ПроКазань
На День матери хочется приготовить горячее блюдо, которое удивит необычным сочетанием вкусов, но не потребует долгого стояния у плиты. Курица в сливочном соусе с грушей — именно такой вариант. Нежное мясо пропитывается сливками, а сладковатые фруктовые нотки делают привычное филе более интересным.
Особую пикантность добавляют горчица, чеснок и немного тимьяна. В результате получается густой ароматный соус, который отлично сочетается с курицей, картофельным пюре или рисом. Такое блюдо вполне подойдёт для праздничного семейного ужина.
Какие продукты понадобятся
На 4 порции:
куриное филе — 600 г;
груши — 2 шт.;
сливки жирностью 20% — 250 мл;
репчатый лук — 1 шт.;
сливочное масло — 30 г;
растительное масло — 1 ст. л.;
чеснок — 2 зубчика;
дижонская горчица — 1 ч. л.;
твёрдый сыр — 50 г;
свежий тимьян — 2–3 веточки;
соль и чёрный перец — по вкусу.
Лучше выбирать плотные кисло-сладкие груши. Они сохранят форму при приготовлении и не превратятся в пюре.
Как приготовить курицу с грушей в сливочном соусе
Куриное филе промокните бумажными полотенцами и нарежьте порционными кусочками среднего размера.
Посолите мясо, добавьте чёрный перец и немного измельчённого тимьяна.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и половиной сливочного масла.
Выложите курицу и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Не обязательно доводить мясо до полной готовности на этом этапе.
Переложите курицу на тарелку.
Груши очистите от сердцевины и нарежьте дольками толщиной около 1 см. Кожуру можно оставить, если она тонкая.
В той же сковороде растопите оставшееся сливочное масло и обжарьте груши по 1–2 минуты с каждой стороны. Переложите их отдельно.
Лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок измельчите.
Выложите лук в сковороду и готовьте 3–4 минуты до мягкости. Добавьте чеснок и прогрейте ещё около 30 секунд.
Влейте сливки, добавьте горчицу и перемешайте.
Положите тёртый сыр и прогрейте соус на небольшом огне до однородности.
Верните курицу в сковороду, накройте крышкой и тушите около 6–10 минут, в зависимости от размера кусочков, до полной готовности мяса.
Добавьте обжаренные груши и осторожно перемешайте.
Прогрейте всё вместе ещё 2–3 минуты. Проверьте, чтобы температура внутри самого крупного куска курицы достигла 74 °C.
Перед подачей украсьте блюдо свежим тимьяном и небольшим количеством чёрного перца.
Почему груша хорошо сочетается с курицей
У куриного филе достаточно нейтральный вкус, поэтому оно хорошо принимает фруктовые и сливочные оттенки.
Груша добавляет естественную сладость, а сливки делают соус мягким и насыщенным. Горчица уравновешивает фруктовые нотки лёгкой остротой, а тимьян придаёт блюду пряный аромат.
Особенно важно не переваривать груши. Если добавить их слишком рано, они размягчатся и потеряют форму.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: сначала слегка обжарьте грушевые дольки отдельно, а в сливочный соус возвращайте их только в конце приготовления. Так фрукты сохранят форму, а их поверхность приобретёт лёгкий карамельный оттенок. Для соуса выбирайте сливки жирностью не менее 20%, чтобы он получился достаточно насыщенным.
Какой сыр лучше добавить
Для этого блюда подойдут сорта с мягким сливочным вкусом.
Гауда или российский сыр сделают соус более насыщенным, а пармезан добавит лёгкую солоноватую нотку.
Если хочется получить более нежную текстуру, можно использовать немного сливочного творожного сыра вместо тёртого.
Слишком острые и ароматные сорта лучше не выбирать: они могут перебить вкус груши.
Чем дополнить сливочный соус
Если хочется сделать вкус более выразительным, добавьте небольшое количество лимонной цедры.
Она подчеркнёт фруктовый аромат и поможет сбалансировать сливочность.
Также можно использовать щепотку мускатного ореха или немного белого молотого перца.
Для более праздничного варианта подойдут несколько измельчённых грецких орехов, слегка подсушенных на сковороде.
С чем подать курицу с грушей
Блюдо хорошо сочетается с гарнирами, которые впитывают сливочный соус.
Особенно удачные варианты:
картофельное пюре;
рассыпчатый рис;
паста из твёрдых сортов пшеницы;
запечённый картофель;
стручковая фасоль.
Для семейного ужина ко Дню матери можно подать курицу на большом блюде, дополнить её гарниром и украсить свежей зеленью.
Можно ли приготовить заранее
Курицу можно нарезать и приправить за несколько часов до приготовления. Груши лучше подготовить непосредственно перед обжариванием, чтобы они не потемнели.
Готовое блюдо можно хранить в холодильнике в закрытом контейнере при температуре не выше +4 °C до 3 дней.
Разогревать лучше на слабом огне, добавив 1–2 столовые ложки сливок или воды. Так соус снова станет однородным и не будет слишком густым.
Курица в сливочном соусе с грушей — необычное горячее, которое поможет разнообразить семейный ужин ко Дню матери. Нежное мясо, мягкие фруктовые нотки и ароматный соус создают интересное сочетание без сложных кулинарных приёмов. А благодаря доступным продуктам приготовить такое блюдо можно даже в обычный будний день.
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