Нападающий Илья Сафонов впервые выйдет на лед в составе «Ак Барса» после перехода из «Ванкувера». Форвард сыграет в третьем звене вместе с Григорием Денисенко и Денисом Зерновым.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, ворота в сегодняшнем матче против московского «Динамо» будет защищать Арефьев, в запасе останется Билялов. Первое звено составили Дыняк, Кателевский и Быков, второе — Хмелевский, Семенов и Терехов Сем.

В четвертом звене выйдут Пустозеров, Стась и Якупов. Пары защитников: Евсеев — Миллер, Лямкин — Яруллин, Терехов Ст. — Марченко, а также Саберзянов и Никитин.