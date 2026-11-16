За последние десять лет мода в Татарстане заметно изменилась. Местные дизайнеры всё смелее экспериментируют с национальными орнаментами, традиционными силуэтами и тканями, создают собственные бренды и находят покупателей далеко за пределами республики. Татарская эстетика постепенно становится частью повседневного гардероба, а интерес к локальным маркам продолжает расти.

Новый этап в развитии местной моды связан с открытием обновлённого казанского Центра уникального мастерства, который стал площадкой для татарстанских мастеров и дизайнеров. 15 ноября здесь прошёл показ «Код уникальности», объединивший современные коллекции, национальные традиции и живую музыку.

Редакция ProKazan побывала на мероприятии и узнала, как дизайнеры Татарстана переосмысляют культурное наследие, какие образы представили на подиуме и чем удивили гостей модного вечера.

От национальных мотивов до вечерних платьев: что показали дизайнеры Татарстана

Главное внимание вечера было приковано к подиуму. На показе «Код уникальности» Союз дизайнеров Республики Татарстан представил современный взгляд на моду, в которой нашлось место национальным традициям, классическим силуэтам и смелым экспериментам.

В программу вошли коллекции с этническими мотивами, изделия из шёлка, меха и кожи, украшения ручной работы. Отдельное внимание уделили вечерним образам, актуальным в преддверии новогодних праздников. Организаторы также включили в программу работы молодых дизайнеров, которые только начинают свой путь в индустрии.

За подготовку образов отвечала Ольга Паранина, креативный директор проектов Союза дизайнеров Татарстана. Ещё 1 ноября в ЦУМе прошёл кастинг моделей, на котором организаторы искали новые лица для предстоящего шоу. Причём профессиональный опыт не был обязательным условием, гораздо большее значение придавали харизме и индивидуальности участников.

Татарские, русские и чувашские мотивы: как моду объединили с культурой

Особое место в концепции вечера заняло многонациональное наследие Татарстана. Организаторы решили показать, как традиции разных народов могут сосуществовать в современном искусстве и вдохновлять дизайнеров на создание новых коллекций.

По сценарию шоу открывалось выступлением группы «Дышать». Для сопровождения дизайнерских выходов подготовили видеооткрытки с пейзажами Татарстана. Так зрителей знакомили с культурой региона через музыку, танец и визуальные образы.

От первых коллекций до большого подиума: зачем Татарстану такие показы

За модным вечером стояла и более широкая задача. Союз дизайнеров Республики Татарстан, возглавляемый Ларисой Фоминой, объединяет местные бренды и помогает авторам развиваться в профессиональной среде. Среди его резидентов представлены как марки национальной одежды, так и дизайнеры, работающие с современными повседневными образами, обувью и аксессуарами.

Обновлённый ЦУМ постепенно становится одной из площадок для развития этой индустрии. Только за две недели ноября здесь запланировали три модных события: авторский показ Светланы Зленко 14 ноября, «Код уникальности» 15 ноября и Volga Fashion Week 21 ноября.

Для местных дизайнеров подобные мероприятия дают возможность представить свои коллекции широкой публике, познакомиться с потенциальными покупателями и привлечь внимание к собственным брендам. А для зрителей становятся поводом присмотреться к вещам, созданным в Татарстане, и узнать, какой разной может быть современная региональная мода.

Показ «Код уникальности» стал ещё одним поводом познакомиться с творчеством татарстанских дизайнеров и увидеть, как национальные традиции находят отражение в современной одежде. Подобные мероприятия помогают местным брендам заявлять о себе, а Казани укреплять позиции одного из центров региональной моды.