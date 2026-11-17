Денис Лулаков, ранее занимавший пост заместителя министра по делам молодежи Татарстана, назначен заместителем главы Зеленодольского района. Решение было принято единогласно на объединенной сессии советов города и района, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

До этого назначения Лулаков работал помощником главы района Михаила Афанасьева. Ему 37 лет, он уроженец Зеленодольска, в 2011 году окончил Институт экономики, управления и права. В его послужном списке — руководство поселком Васильево, управление культурой района и должность заместителя руководителя исполкома по социальным вопросам.

Также на сессии утвердили Ленара Садриева первым заместителем руководителя исполкома района по инфраструктурному развитию. С мая 2026 года он возглавлял районный департамент ЖКХ, ранее руководил МУП «Норлатское МПП ЖКХ», а до этого работал электромонтером в «Сетевой компании».