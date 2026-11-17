Экс-замминистра молодежи РТ стал замглавы Зеленодольского района
Денис Лулаков, ранее занимавший пост заместителя министра по делам молодежи Татарстана, назначен заместителем главы Зеленодольского района. Решение было принято единогласно на объединенной сессии советов города и района, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
До этого назначения Лулаков работал помощником главы района Михаила Афанасьева. Ему 37 лет, он уроженец Зеленодольска, в 2011 году окончил Институт экономики, управления и права. В его послужном списке — руководство поселком Васильево, управление культурой района и должность заместителя руководителя исполкома по социальным вопросам.
Также на сессии утвердили Ленара Садриева первым заместителем руководителя исполкома района по инфраструктурному развитию. С мая 2026 года он возглавлял районный департамент ЖКХ, ранее руководил МУП «Норлатское МПП ЖКХ», а до этого работал электромонтером в «Сетевой компании».
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