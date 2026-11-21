На новогоднем столе хочется видеть не только вкусные, но и красивые блюда. Салат «Снежные сугробы» выглядит так, словно его припорошило свежим снегом. Под белоснежной сырной шапочкой скрываются нежная курица, ароматные грибы, картофель и яйца. Все ингредиенты доступные, а необычная подача превращает привычный слоёный салат в праздничное украшение.

Особенность рецепта — небольшие горки из фаршированных яиц, которые напоминают заснеженные холмы. Салат удобно приготовить заранее, чтобы 31 декабря осталось больше времени для других дел.

Какие продукты понадобятся

На 6–8 порций:

куриное филе — 350 г;

шампиньоны — 250 г;

картофель — 3 шт. среднего размера;

яйца — 4 шт.;

твёрдый сыр — 150 г;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 120–150 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу;

свежий укроп — для украшения.

Для особенно красивой белой шапочки лучше выбирать сыр светлого цвета. Подойдёт молодой полутвёрдый сыр с мягким сливочным вкусом.

Как подготовить ингредиенты

Куриное филе опустите в кипящую подсоленную воду и варите на слабом огне примерно 18–25 минут, в зависимости от толщины. Готовое мясо должно достичь температуры 74 °C внутри. Остудите его и нарежьте небольшими кубиками.

Картофель отварите в кожуре до мягкости, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке.

Яйца сварите вкрутую в течение 9–10 минут после закипания воды. Переложите в холодную воду, очистите и разрежьте вдоль на половинки.

Шампиньоны нарежьте небольшими кусочками, лук измельчите. Обжарьте их на растительном масле около 8–10 минут, пока грибы не подрумянятся, а лишняя жидкость не испарится. Посолите, поперчите и полностью остудите.

Сыр натрите на мелкой тёрке и пока уберите в холодильник.

Как приготовить начинку для снежных сугробов

Аккуратно извлеките желтки из варёных яиц и переложите их в небольшую миску.

Разомните желтки вилкой, добавьте измельчённый чеснок и 1–2 столовые ложки майонеза из общего количества.

Перемешайте до получения густой однородной массы. При необходимости добавьте щепотку соли.

Наполните получившейся смесью половинки яичных белков, формируя небольшие выпуклые горки.

Именно эти заготовки станут основой декоративных сугробов на поверхности салата.

Как собрать салат «Снежные сугробы»

Для сборки понадобится широкое плоское блюдо или салатник с невысокими бортиками.

Первый слой — картофель. Равномерно распределите тёртый картофель по дну блюда. Слегка посолите и нанесите тонкую сеточку майонеза.

Второй слой — курица. Выложите нарезанное филе, немного поперчите и добавьте майонез.

Третий слой — грибы с луком. Распределите остывшие шампиньоны. Дополнительный майонез здесь необязателен, поскольку грибы уже содержат немного масла.

Четвёртый слой — фаршированные яйца. Разместите половинки яиц поверх грибов начинкой вниз, оставляя между ними небольшое расстояние. Получатся восемь округлых возвышений.

Слегка смажьте верхушки яиц майонезом, чтобы сырная стружка лучше держалась.

Последний слой — сырная шапочка. Обильно посыпьте поверхность мелко натёртым сыром, стараясь полностью покрыть яйца и промежутки между ними.

В результате салат приобретёт характерную форму небольших снежных сугробов.

Как сделать сырную шапочку особенно красивой

Главный секрет праздничного оформления — мелкая тёрка. Чем тоньше сырная стружка, тем больше она напоминает пушистый снег.

Не стоит сильно прижимать сыр к поверхности. Лучше распределять его лёгкими движениями, сохраняя воздушную текстуру.

По краям блюда можно разложить небольшие веточки укропа. Они будут напоминать зелёные еловые лапы на фоне снега.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: обязательно остудите все ингредиенты перед сборкой. Если выложить тёплые грибы или картофель, майонез станет жидким, а сырная шапочка потеряет аккуратный вид. Для более нежного вкуса можно смешать майонез с небольшим количеством густой сметаны.

Чем можно разнообразить рецепт

Салат легко изменить, сохранив его необычное оформление.

С копчёной курицей. Вместо отварного филе используйте 300–350 г копчёного куриного мяса. Вкус получится более насыщенным.

С маринованными огурцами. Добавьте между курицей и грибами слой мелко нарезанных огурцов. Предварительно отожмите лишнюю жидкость.

С грецкими орехами. Посыпьте грибной слой 40 г измельчённых орехов для лёгкого хруста.

С плавленым сыром. Замените часть твёрдого сыра охлаждённым плавленым сырком. Шапочка станет мягче по вкусу.

Можно ли приготовить салат заранее

«Снежные сугробы» удобно готовить за несколько часов до праздничного ужина. За это время слои немного пропитаются, а вкус станет более гармоничным.

Курицу, картофель, грибы и яйца можно приготовить накануне и хранить отдельно в закрытых контейнерах в холодильнике.

Сам салат лучше собрать за 3–5 часов до подачи. Сырную шапочку можно добавить непосредственно перед застольем, чтобы она оставалась воздушной.

Готовое блюдо храните при температуре не выше +4 °C и не оставляйте при комнатной температуре дольше двух часов.

Салат «Снежные сугробы» доказывает, что даже из обычной курицы, грибов, картофеля и яиц можно приготовить эффектное новогоднее угощение. Нежные слои делают его сытным, а белоснежная сырная шапочка превращает простую закуску в настоящее украшение праздничного стола.

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