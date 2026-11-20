Девелопер подтвердил, что по-прежнему заинтересован в площадке в торговом центре «Мега» в Казани для размещения термального курорта. Проект был анонсирован еще в 2023 году, когда предполагалось, что комплекс площадью около 9 тысяч квадратных метров, включая 2 тысячи открытой зоны, займет места закрывшихся магазинов. Инвестиции оценивались в 700 миллионов рублей, а открытие планировали на осень 2024-го.

Однако в 2024 году в ТЦ заявили об отказе от этих планов. Позже компания обсуждала размещение терм в нескольких торговых центрах, а теперь ведет адресные переговоры по конкретным площадкам. Президент компании Александр Ручьев сообщил, что рассматриваются и другие региональные ТЦ для размещения городских курортов.

В самом торговом центре комментировать планы не стали, отметив лишь готовность работать с операторами, предлагающими интересные форматы. Часть освободившихся площадей занял маркетплейс, который позже сократил склады и переориентировался на экспресс-доставку.