С 12 сентября на традиционных сельскохозяйственных ярмарках Казани жители приобрели 709 тонн овощей и 457,9 тонны мяса. За десять торговых дней общая выручка составила 801,1 миллиона рублей, сообщили в городском Комитете потребительского рынка.

Особым спросом у горожан пользовался картофель — его купили 1458,5 тонны. Также активно раскупали молочные продукты и сахарный песок.

Ярмарки продолжат работу до 27 декабря. Ближайшая состоится в субботу на 14 площадках города: с 6:00 до 13:00 там можно будет приобрести продукцию местных фермеров в среднем на 10% дешевле рыночных цен.