В Советском районе Казани, недалеко от Дербышек, может появиться новый индустриальный парк «Ак кош» (в переводе с татарского — «Белая птица»). Исполком города уже опубликовал постановление о подготовке проекта планировки территории.

Работы затронут 14 участков в 5,2 км к юго-западу от села Высокая Гора. По данным открытых кадастровых карт, площадь планировки составляет около 1,9 гектара. Документация предусматривает строительство первой очереди парка с промышленными зданиями.

Заказчиком проекта выступает индивидуальный предприниматель Алсу Гильмуллина, зарегистрированная в Мордовии в 2022 году. Основной вид её деятельности — сделки с собственной недвижимостью, также в списке значатся строительство зданий и аренда. Инженерные изыскания поручены казанской компании «Ринстрой», которая специализируется на проектировании и строительном контроле.

Сейчас в Казани работают 28 организаций инновационно-инвестиционной инфраструктуры, включая технопарки, индустриальные парки и бизнес-инкубаторы.