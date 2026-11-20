В Татарстане разрабатывают порядок применения искусственного интеллекта в республиканских органах власти и подведомственных организациях. Проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, сообщили в пресс-службе Минцифры РТ.

Согласно документу, использование ИИ-систем будет строиться на принципе: окончательное решение и юридически значимые действия всегда остаются за сотрудником. Нейросети станут лишь вспомогательным инструментом, а ответственность за результат сохранится за человеком. При этом в документах, подготовленных с существенным использованием ИИ, скрывать этот факт будет нельзя.

Руководителям ведомств предлагается до 10 декабря 2026 года утвердить внутренние акты о защите информации при работе с ИИ, а до 15 декабря направить их копии в Минцифры. Ведомство, в свою очередь, до 5 декабря должно подготовить типовые формы таких документов, а до 30 декабря — отчитаться перед аппаратом Кабмина.

Проект также вводит ограничения: сотрудникам запретят использовать на служебных устройствах ИИ-сервисы, не включенные в утвержденный перечень, включая общедоступные зарубежные платформы. При формировании запросов нельзя будет передавать гостайну и сведения ограниченного распространения, а для удаленного доступа потребуется многофакторная аутентификация. Кроме того, организации обяжут вести реестр ИИ-агентов и ежегодно до 31 декабря направлять его в Минцифры Татарстана.