Компания «Мирас» — производство и монтаж натяжных потолков в Казани и близлежащих районах с опытом работы 12 лет.
Компания предоставляет большой спект услуг: занимается производством и монтажом натяжных потолков, устанавливает тихие текстильные стены и освещение, выполняет ремонт под ключ. Мастера берутся за сложные работы и большие объёмы на частных и коммерческих объектах с учетом всех пожеланий клиента. Сотрудники посещают профессиональные форумы и проходят обучение, чтобы совершенствовать навыки и применять новые решения.
Бесплатный замер перед началом работ
Индивидуальный подход с учётом пожеланий клиента
Натяжные потолки, освещение и ремонт под ключ в одной компании
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«ЛАБРУМ» — шоурум европейской сантехники, где помогают создавать красивые и функциональные пространства для жизни, продумывая ванную комнату до деталей.
Раковины, смесители, душевые системы и аксессуары здесь подбирают так, чтобы они гармонично дополняли интерьер, подчёркивали его индивидуальность и были удобны каждый день. В ассортименте представлены практичные решения и премиальный сегмент — для разных бюджетов, задач и стилей. Команда помогает укомплектовать частный санузел с учётом проекта и пожеланий клиента: от основных изделий до необходимых элементов.
Это возможность собрать всё в одном месте и создать пространство, в котором эстетика, функциональность и комфорт естественно дополняют друг друга.
Прямые поставки сантехники от европейских фабрик
Доставка и профессиональная установка выбранной сантехники
Гарантия на сантехнику и сервисное обслуживание
«КАКСВОИМ» — казанская команда, которая с 2010 года делает ремонт балконов и лоджий под ключ, превращая привычный склад вещей в тёплое, светлое и удобное пространство.
Остекление, утепление, отделка, электрика и встроенная мебель — здесь берут на себя весь комплекс работ. Команда работает так, как делала бы для себя: без «потом доделаем» и скрытых доплат. Вместо коробок и вещей, до которых не доходят руки, появляется место для утреннего кофе, любимого занятия или спокойного отдыха.
Все этапы ремонта выполняет одна команда, помогая сделать балкон продуманным продолжением квартиры, которым приятно пользоваться каждый день.
Бесплатный замер с 3D-проектом будущего балкона
Фиксированная смета и рассрочка 0% на 6 месяцев без переплат
Гарантия на выполненные работы до трёх лет
Выгода до 20 000 ₽ и подарок на выбор при заказе ремонта под ключ: сушилка для белья, тумба, тёплый пол, ларь, откидной столик или настенный электрический конвектор
Производство окон «ПластиК» — компания с 26-летним опытом, которая изготавливает пластиковые и алюминиевые окна для частных клиентов, строителей и дилеров.
Здесь выполняют полный цикл работ: производят ПВХ-окна и алюминиевые конструкции, стеклопакеты, ламинацию, покраску в любой цвет, гибку арок и отливов. Производственные мощности позволяют выпускать до 150−200 окон в день, а готовые конструкции всегда есть в наличии. Компания работает по Татарстану и организует доставку по всей России, сохраняя контроль качества на каждом этапе. Благодаря собственному производству заказы выполняются качественно, точно в срок и с учетом пожеланий каждого клиента.
26 лет работы и своё производство полного цикла
Выпуск 150−200 окон в день, заказы любого объёма
Готовые окна в наличии без ожидания изготовления
Посмотрите видео о производстве окон «ПластиК» — включите звук, чтобы не пропустить интересные детали!
«Коновалов мебель» — казанская компания по производству корпусной мебели на заказ. За 5 лет команда реализовала более 100 проектов: кухни, шкафы, гардеробные и комплексное оснащение интерьеров.
Здесь важна каждая деталь: при проектировании учитывают особенности производства, монтажа и повседневного использования мебели. Для проектов выбирают ЛДСП EGGER и фурнитуру Unihopper, Makmart или Blum — с учётом задач и бюджета. Сложные конструкции и планировки прорабатывают индивидуально, когда типовые варианты не подходят.
Комплектацию подбирают под требования к функциональности, материалам и качеству исполнения. Замечания обсуждают, а возможные корректировки рассматривают в рамках согласованного проекта.
Продуманная конструкция для удобства каждый день
Проверенные материалы и фурнитура под бюджет
Решения для сложных задач и нестандартных планировок
Руслан Султанов — специалист по промывке систем отопления в Казани и Татарстане с опытом более 20 лет. Использует современные технологии, профессиональное оборудование и собственные технические разработки для работы в частных домах и на коммерческих объектах.
Выполняет комплексную промывку всей системы: котла, радиаторов, тёплого пола и трубопроводов. Гидропневматический метод позволяет удалять накопившиеся загрязнения, которые мешают нормальной циркуляции теплоносителя и равномерному прогреву помещений.
В основе работы — понимание устройства систем отопления, внимание к деталям и высокие требования к качеству. При необходимости проводит диагностику, выявляет причины неисправностей и предлагает решения по модернизации, помогая подготовить систему к отопительному сезону.
Более 20 лет опыта в работе с отоплением
Промывка всей системы на собственном оборудовании
Диагностика и решения по модернизации системы
Тепловизионная диагностика дома бесплатно — назовите кодовое слово «ТЕПЛОВИЗОР» при обращении
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