«ЛАБРУМ» — шоурум европейской сантехники, где помогают создавать красивые и функциональные пространства для жизни, продумывая ванную комнату до деталей.



Раковины, смесители, душевые системы и аксессуары здесь подбирают так, чтобы они гармонично дополняли интерьер, подчёркивали его индивидуальность и были удобны каждый день. В ассортименте представлены практичные решения и премиальный сегмент — для разных бюджетов, задач и стилей. Команда помогает укомплектовать частный санузел с учётом проекта и пожеланий клиента: от основных изделий до необходимых элементов.



Это возможность собрать всё в одном месте и создать пространство, в котором эстетика, функциональность и комфорт естественно дополняют друг друга.