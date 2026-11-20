Фарид Абдулганиев избран секретарем Татарстанского отделения «Единой России» сроком на пять лет. Решение принято на XL Конференции регионального отделения партии, которая прошла в Казани, сообщают «Вести Татарстан».

По итогам электронного тайного голосования кандидатуру Абдулганиева поддержали 87% участников конференции. Его соперником был депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев, за которого отдали голоса 5% единороссов.

До этого с августа 2003 года пост секретаря регионального отделения занимал Фарид Мухаметшин. Кроме того, на конференции избрали 51 члена регионального политического совета, включая 15 членов президиума.