С начала 2026 года в Татарстане 2,9 процента проб воды из распределительной сети не соответствовали нормам по микробиологическим показателям, а 5,5 процента — по санитарно-химическим. Такие данные привели в Управлении Роспотребнадзора по республике.

За три года ведомство объявило 307 предостережений по организации зон санитарной охраны источников водоснабжения. Они касались 462 источников, принадлежащих 245 хозяйствующим субъектам. В суды направлено 128 исков, из которых удовлетворены 104.

На четырех биологических очистных сооружениях, что составляет 18,2 процента, не была обеспечена очистка сточных вод по отдельным показателям микробиологического и паразитологического загрязнения. Санитарно-защитные зоны установлены для 55 процентов предприятий республики, сотрудники контролируют 258 заводов, в адрес которых объявлено 258 предостережений, а за повторное неисполнение требований в суд направлено 37 исков.