На Новый год оливье отходит на второй план: салат «Снежная королева» с курицей и грибами удивляет нежностью и вкусом

На новогоднем столе привычный оливье можно дополнить эффектным слоёным салатом «Снежная королева». Нежная курица, обжаренные шампиньоны, яйца и сыр образуют сытное сочетание, а воздушная белоснежная верхушка делает блюдо особенно праздничным.

Салат удобно приготовить заранее: за несколько часов в холодильнике слои пропитаются, а вкус станет более гармоничным. Для красивой подачи понадобится обычное кулинарное кольцо или глубокий салатник.

Какие продукты понадобятся

На 6 порций:

куриное филе — 350 г;

свежие шампиньоны — 300 г;

репчатый лук — 1 шт.;

картофель — 2 средних клубня;

яйца — 4 шт.;

твёрдый сыр — 120 г;

майонез — 120–150 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу;

свежий укроп — для украшения.

Для особенно нежного вкуса можно смешать майонез с густой сметаной в пропорции 2:1. Такая заправка получится менее насыщенной, но сохранит кремовую консистенцию.

Как подготовить ингредиенты

Куриное филе отварите в слегка подсоленной воде до полной готовности. Обычно на это требуется около 20–25 минут после закипания, в зависимости от толщины куска. Остудите мясо и нарежьте мелкими кубиками.

Картофель сварите в кожуре, охладите, очистите и натрите на крупной тёрке.

Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Отделите белки от желтков и натрите их в разные миски.

Сыр натрите на мелкой тёрке.

Шампиньоны нарежьте небольшими кусочками, а лук измельчите. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы.

Готовьте около 8–10 минут, пока выделившаяся жидкость не испарится, а шампиньоны слегка не подрумянятся. Посолите, поперчите и полностью остудите.

Как собрать салат «Снежная королева»

Установите кулинарное кольцо диаметром 18–20 см на плоскую тарелку.

Выкладывайте ингредиенты в следующем порядке:

Картофель. Равномерно распределите по дну, слегка посолите и нанесите тонкую сеточку майонеза. Куриное филе. Разложите мясо, немного прижмите ложкой и добавьте заправку. Шампиньоны с луком. Выложите остывшие грибы. Если они достаточно сочные, майонез можно не добавлять. Яичные желтки. Равномерно распределите и нанесите немного соуса. Твёрдый сыр. Посыпьте поверхность и добавьте тонкий слой майонеза. Яичные белки. Покройте ими верх и, по желанию, бока салата, создавая белоснежную поверхность.

Не утрамбовывайте слои слишком сильно. Салат должен сохранять воздушную текстуру.

Уберите готовое блюдо в холодильник минимум на 2 часа, затем аккуратно снимите кольцо.

Почему салат получается таким нежным

В отличие от салатов с крупно нарезанными ингредиентами, здесь большинство продуктов измельчают на тёрке. Благодаря этому слои легко соединяются, а каждый кусочек получается мягким.

Курица добавляет сытности, грибы придают насыщенный вкус, а сыр и яйца создают нежную кремовую текстуру.

Особенно важно полностью остудить все продукты перед сборкой. Тёплые грибы или картофель могут сделать майонез жидким, из-за чего слои потеряют форму.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не наносите майонез толстым слоем. Лучше сделать тонкую сеточку между ингредиентами и дать салату настояться несколько часов. Так продукты сохранят собственный вкус, а блюдо получится нежным, но не тяжёлым.

Как красиво украсить к Новому году

Название «Снежная королева» особенно хорошо подходит для зимней подачи. Белковая верхушка напоминает свежевыпавший снег, поэтому салату не требуется сложный декор.

Для украшения можно использовать несколько веточек укропа, выложив их в форме еловой ветви.

Ещё один вариант — сделать небольшие снежинки из тонких ломтиков сыра.

Не стоит полностью закрывать белоснежную поверхность зеленью или яркими овощами: именно светлое оформление делает салат узнаваемым.

Можно ли заменить ингредиенты

Если хочется сделать вкус более выразительным, отварную курицу можно заменить запечённой. Главное, чтобы мясо оставалось сочным.

Вместо шампиньонов подойдут вешенки, но их также необходимо предварительно обжарить до испарения лишней влаги.

Для более лёгкой версии используйте часть натурального густого йогурта вместо майонеза. Однако такая заправка может быть более жидкой, поэтому добавлять её следует умеренно.

А вот маринованные грибы лучше использовать осторожно: выраженная кислинка изменит нежный вкус салата.

Когда лучше готовить салат

Оптимально собрать «Снежную королеву» за 3–5 часов до праздничного ужина.

За это время картофель, курица и яйца успеют пропитаться заправкой, но слои сохранят форму.

Приготовленный салат необходимо хранить в холодильнике при температуре не выше +4 °C. Не оставляйте его на праздничном столе дольше двух часов подряд.

Салат «Снежная королева» с курицей и грибами станет удачной альтернативой привычным новогодним закускам. Он готовится из доступных продуктов, красиво выглядит на праздничном столе и сочетает нежные слои с насыщенным грибным вкусом. А благодаря белоснежному оформлению блюдо особенно хорошо вписывается в новогоднее меню.

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