В Турции из чечевицы делают котлетки без мяса: мерджимек кёфтеси удивляют нежной текстурой

В Турции из красной чечевицы готовят необычные котлетки, для которых не нужны ни мясо, ни яйца, ни даже сковорода. Называется это блюдо мерджимек кёфтеси (mercimek köftesi). Чечевицу отваривают до мягкости, смешивают с мелким булгуром, томатной пастой и ароматными специями, а затем формируют небольшие продолговатые котлетки.

Несмотря на название, их не жарят. Готовая масса получается нежной, слегка пряной и достаточно плотной, чтобы держать форму. В Турции такие котлетки часто подают охлаждёнными или комнатной температуры, заворачивая в листья салата и сбрызгивая лимонным соком.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

красная чечевица — 200 г;

мелкий булгур — 150 г;

вода — 550 мл;

репчатый лук — 1 крупная головка;

томатная паста — 1,5 ст. л.;

паста из красного перца — 1 ст. л. по желанию;

оливковое масло — 3 ст. л.;

зелёный лук — 4 пера;

петрушка — небольшой пучок;

молотая паприка — 1 ч. л.;

молотый кумин — ½ ч. л.;

острый красный перец — по вкусу;

соль — по вкусу;

лимон — 1 шт.;

листья салата — для подачи.

Для этого рецепта нужна именно красная колотая чечевица. Она быстро разваривается и превращается в мягкую массу. Зелёная или коричневая чечевица сохраняет форму значительно лучше, поэтому не даст такой же текстуры.

Как приготовить мерджимек кёфтеси

Промойте чечевицу под холодной водой и переложите в кастрюлю. Залейте 550 мл воды, доведите до кипения и снимите пену. Варите на небольшом огне 15–20 минут, пока чечевица полностью не разварится. В кастрюле должна остаться немного влажная густая масса. Выключите огонь, всыпьте мелкий булгур и тщательно перемешайте. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 20–25 минут. Булгур впитает оставшуюся жидкость и станет мягким. Пока смесь настаивается, мелко нарежьте репчатый лук. Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте лук 5–7 минут до мягкости. Добавьте томатную пасту, пасту из перца, паприку и кумин. Прогрейте около минуты, помешивая. Переложите луковую заправку к чечевице с булгуром. Когда масса достаточно остынет, добавьте измельчённую петрушку, зелёный лук, соль и немного лимонного сока. Тщательно вымешайте смесь руками или ложкой до однородности. Она должна стать пластичной и хорошо лепиться. Смочите ладони водой, возьмите небольшую порцию массы и сожмите в кулаке, придавая ей продолговатую форму с характерными отпечатками пальцев.

Выложите котлетки на тарелку с листьями салата и подавайте с дольками лимона.

Почему котлетки держат форму без яиц

Главный секрет мерджимек кёфтеси — сочетание разваренной чечевицы и мелкого булгура.

Во время приготовления чечевица превращается в густую массу, которая связывает остальные ингредиенты. Булгур впитывает влагу и делает смесь более плотной.

После остывания масса становится пластичной, поэтому котлетки легко формируются руками.

При этом внутри они остаются нежными, а не сухими, как некоторые жареные овощные котлеты.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: используйте только мелкий булгур, предназначенный для кёфте или салатов. Крупная крупа может остаться жёсткой, поскольку в этом рецепте её не варят отдельно, а запаривают в горячей чечевице. Если масса получилась слишком влажной, дайте ей постоять ещё 10–15 минут перед формированием.

Что делать, если масса слишком мягкая

Если котлетки расползаются и не держат форму, вероятно, в чечевице осталось слишком много воды.

Попробуйте оставить смесь без крышки на 10 минут, чтобы она немного остыла и загустела.

При необходимости добавьте 1–2 столовые ложки мелкого булгура, перемешайте и дайте ему впитать влагу. Однако делать это стоит, пока масса ещё достаточно тёплая.

Если смесь, наоборот, получилась сухой и рассыпчатой, добавьте немного тёплой воды или лимонного сока.

Правильная консистенция напоминает мягкое картофельное пюре, которое можно лепить руками.

Какие специи придают турецкий вкус

Основной аромат создают кумин, паприка и паста из красного перца.

В Турции также часто используют pul biber — хлопья красного перца с умеренной остротой.

Свежая петрушка и зелёный лук добавляют яркости, а лимонный сок уравновешивает насыщенный вкус чечевицы и томатной пасты.

При желании можно добавить немного гранатового соуса наршараб, но важно не переборщить с кислинкой.

С чем подают чечевичные котлетки

Традиционная подача мерджимек кёфтеси — на листьях салата с лимоном.

Котлетку заворачивают в салатный лист и едят руками. Свежая зелень приятно контрастирует с мягкой чечевичной массой.

Дополнить блюдо можно огурцами, помидорами или овощным салатом.

Такие котлетки подходят не только для ужина, но и для холодной закуски на праздничном столе.

Можно ли приготовить заранее

Да, мерджимек кёфтеси удобно готовить заблаговременно.

Сформированные котлетки переложите в контейнер с крышкой и храните в холодильнике до 2–3 дней.

Перед подачей достаточно достать их из холодильника и дать немного согреться при комнатной температуре. Повторно жарить или разогревать блюдо не требуется.

Турецкие котлетки из красной чечевицы — пример того, как из простых растительных продуктов получается сытное и необычное блюдо. Булгур придаёт массе плотность, чечевица отвечает за нежную текстуру, а специи, зелень и лимон создают характерный вкус. При этом готовить котлетки на сковороде не нужно: достаточно отварить чечевицу, смешать ингредиенты и сформировать небольшие порции.

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