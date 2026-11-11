Новости Казани

В день матча «Рубин» — «Зенит» в Казани запретят продажу алкоголя

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани 21 ноября ограничат продажу алкоголя в...

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В Казани 21 ноября введут ограничения на розничную продажу алкоголя в связи с матчем Российской премьер-лиги между «Рубином» и «Зенитом». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Запрет затронет часть Ново-Савиновского района, включая участки проспекта Амирхана, улиц Сибгата Хакима, Чистопольской, Адоратского, Лаврентьева, Гаврилова и Троицкого Леса, а также территорию у обводного моста третьей транспортной дамбы, в том числе магазин «Мегастрой». Кроме того, алкоголь нельзя будет купить в торговых точках на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского.

Ограничение не распространяется на продажу алкоголя в заведениях общественного питания. Контроль за соблюдением запрета возложен на Госалкогольинспекцию Татарстана и МВД по республике.

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