Когда умирает близкий человек, у семьи практически не остаётся времени, чтобы осознать произошедшее. Уже в первые часы приходится принимать решения, договариваться с ритуальными службами, обзванивать родственников и планировать похороны. А следом возникает ещё один вопрос: где и как собрать всех за поминальным столом.

Хватит ли места всем родственникам? Успеют ли приготовить обед к назначенному времени? Будет ли достаточно еды и не придётся ли переплачивать за лишние блюда? В Казани к этим переживаниям добавляется необходимость учитывать православные и мусульманские традиции. При этом точное количество гостей не всегда известно заранее, а подходящий зал на нужное время ещё предстоит найти.

Редакция ProKazan поговорила со Станиславом Зарубиным, основателем сети поминальных кафе «Поминки Про», и узнала, сколько стоит поминальный обед в Казани, какие ошибки чаще всего допускают родственники и как организовать всё без лишней спешки. Разбираемся на примере трёх специализированных кафе, где предусмотрены семь залов разной вместимости и несколько вариантов меню.

«Утром позвонили, к обеду нужно всё организовать»: почему спешка мешает даже профессионалам

— За 17 лет работы в ритуальной сфере я заметил одну особенность Казани и Татарстана. У нас люди часто стремятся провести похороны как можно быстрее. Бывает, звонят в десять утра и говорят: «Нам нужно до обеда похоронить». При этом ещё не приехал врач, не оформлены документы, а иногда даже не решён вопрос со вскрытием.

Начинаешь выяснять, откуда такие сроки, и оказывается, что кто-то из родственников или знакомых сказал, что так положено. В итоге семья и без того переживает тяжёлый момент, а здесь ещё появляется спешка, которая только добавляет стресса и повышает риск ошибок.

Поэтому я всегда советую обращаться в «Ритуал Про» сразу, как только стало известно о смерти близкого. Даже ночью. У нас работает круглосуточная служба, специалисты которой объяснят, с чего начать и какие вопросы нужно решить в первую очередь. Универсального порядка действий нет, поскольку многое зависит от обстоятельств смерти.

С поминальными обедами возникают похожие сложности. Например, родственники планируют собраться в кафе в двенадцать часов, а свободный зал есть только к двум. Или гости приезжают на полтора часа раньше назначенного времени. На улице может быть жара под +35 °C или сильный мороз, а принять людей мы физически не можем, поскольку зал ещё занят.

Именно поэтому важно заранее согласовать весь маршрут и время. Наши агенты учитывают оформление документов, проведение похорон, дорогу до кафе и готовность зала. Иногда достаточно сдвинуть обед на пару часов, чтобы никто не ждал на улице и не торопился.

Я всегда говорю родственникам: не устанавливайте себе сроки, в которые потом сами же будете пытаться уложиться любой ценой. Чем раньше вы обратитесь к специалистам, тем проще будет согласовать все этапы и избежать лишней суеты в день прощания.

От традиционного обеда до богатого застолья: что предлагают на поминки в Казани

— Поминальный стол может быть совершенно разным, и здесь многое зависит от пожеланий самой семьи. Кому-то достаточно традиционного обеда с супом, горячим и выпечкой, а кто-то хочет собрать родственников за большим столом с мясными и рыбными блюдами, нарезками, разнообразными закусками и угощениями к чаю. В обоих случаях можно подобрать достойное меню с учётом бюджета и семейных традиций.

В «Поминки Про» специальные предложения начинаются от 1100 рублей на человека. За эту сумму можно организовать полноценный традиционный поминальный обед. Всего у нас около девяти готовых комплексных предложений, но можно собрать меню самостоятельно, выбрав блюда из общего ассортимента. Поэтому каждая семья может подобрать подходящий вариант по составу и стоимости.

Отдельное внимание мы уделяем религиозным традициям. Основа поминального обеда у православных и мусульман во многом похожа: суп, горячее, выпечка и угощения к чаю. Но есть свои особенности. Для православных поминок часто выбирают блюда из круп, например гречку или горох. В мусульманском меню популярны суп с лапшой, бульон с треугольником, мясо по-татарски с картофелем, чак-чак и сухофрукты. Для таких заказов мы закупаем продукцию с соответствующими сертификатами.

Бывают и необычные пожелания. Например, одна семья может попросить больше рыбных блюд, другая организует отдельные поминальные обеды для мужчин и женщин. В последнем случае для мужчин иногда выбирают более сытное мясное меню, а для женщин более лёгкое, с рыбой. Мы спокойно относимся к таким просьбам и стараемся учитывать привычный для семьи уклад.

Некоторые семьи заказывают меню на 3500–4000 рублей на человека. За такую сумму можно накрыть по-настоящему богатый стол с большим выбором блюд и закусок. Еды хватит с запасом: гости смогут полноценно пообедать, взять угощения с собой, а часть останется и для родственников дома. Всё зависит от того, какой формат застолья предпочитает семья.

Я всегда рекомендую сначала определиться с бюджетом и пожеланиями к меню. В «Поминки Про» даже из базовых предложений можно выбрать полноценный поминальный обед, а для тех, кто хочет накрыть более богатый стол, у нас есть большой выбор блюд и закусок. Мы поможем подобрать подходящий вариант, чтобы гости остались сыты и довольны угощением.

От 25 до 200 гостей: как устроены поминальные кафе и что остаётся за кадром

— В «Поминки Про» у нас три кафе с семью залами разной вместимости. Самое небольшое заведение на Амирхана занимает около 200 квадратных метров. Там два зала на 25–30 и 50 человек. Есть кафе площадью 330 квадратных метров, а самое большое занимает около 530. Поэтому можем организовать и небольшой семейный обед, и поминки на сотню гостей.

Однажды в одном из наших кафе мы одновременно приняли около 200 человек. Для этого задействовали сразу два зала. Такие заказы случаются нечасто, но мы справились, и гости остались довольны.

При этом вместимость зала ещё не гарантирует, что заведение сможет качественно обслужить всех гостей. Представьте ресторан, где кухня рассчитана на небольшие компании, а одновременно нужно приготовить горячее на 100 человек. Даже размер оборудования здесь имеет значение: в маленькой кастрюле столько порций просто не сваришь.

Поэтому у нас отдельно работают горячий, холодный и пекарский цеха. За приготовление блюд, подготовку залов и обслуживание гостей отвечают повара, администраторы и официанты. Работа распределена так, чтобы к приезду родственников всё было готово, а обед проходил без задержек.

Я считаю, что при выборе поминального кафе важно смотреть не только на красивый зал и количество посадочных мест. Нужно понимать, насколько заведение готово к такой нагрузке. Особенно когда речь идёт о нескольких десятках или сотнях гостей, которых необходимо обслужить практически одновременно.

«Если клиент обратился, значит, ему это важно»: как выбрать кафе и не разочароваться

— Когда к нам обращаются за организацией поминального обеда, люди часто ещё сами не знают, сколько будет гостей, какие блюда выбрать и как всё успеть. В такой ситуации важно, чтобы сотрудники могли быстро разобраться в запросе семьи, предложить подходящее решение и взять организационные вопросы на себя.

В «Поминки Про» мы работаем с этой спецификой уже около шести лет. За это время научились оперативно решать вопросы клиентов, учитывать их пожелания и находить выход даже в нестандартных ситуациях. Я всегда говорю команде: если человек обратился с вопросом, значит, для него это важно. Не имеет значения, насколько серьёзной ситуация кажется нам самим. Нужно разобраться и помочь человеку.

При этом я стараюсь доверять своим сотрудникам. Даже когда одновременно проходит несколько крупных мероприятий, я не вмешиваюсь в их работу без необходимости. У каждого есть свои обязанности и опыт, чтобы самостоятельно принимать решения. Именно так мы выстраиваем работу команды, которая может профессионально и оперативно решать задачи клиентов без постоянного участия руководителя.

По моим оценкам, около 60–65% обращений к нам приходится на постоянных клиентов и рекомендации. Многие семьи возвращаются на следующие памятные даты, заранее бронируют залы или советуют нас знакомым. Для меня это показатель того, что люди остались довольны организацией и готовы снова довериться нашей команде.

В нашей сфере особенно ценится возможность передать организационные заботы специалистам. Когда родственникам не приходится постоянно уточнять, готов ли зал, успевают ли на кухне и всё ли предусмотрено для гостей, у них остаётся больше времени друг для друга.

Чтобы в день прощания не пришлось переживать о меню, количестве гостей и готовности зала, организацию поминального обеда можно доверить специалистам «Поминки Про». Здесь помогут подобрать подходящий зал, составить меню с учётом семейных традиций и организовать обслуживание. Также можно заказать доставку блюд на дом.

Адреса кафе «Поминки Про» ул. Ноксинский Спуск, 45 (2 зала) ул. Фатыха Амирхана, 18/41 (2 зала) ул. Краснококшайская, 119 (3 зала) Телефон: +7 (843) 216-00-14 Сайт

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