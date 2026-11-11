Турникеты на входе в Юрьевскую пещеру ограничат поток туристов
В Камско-Устьинском районе Татарстана предложили установить турникеты у входа в Юрьевскую пещеру и ограничить число посетителей. Инициативу обсудили на выездном заседании профильного комитета Госсовета РТ, где отметили, что это снизит нагрузку на природный объект и повысит безопасность туристов.
Генеральный директор ООО «Управление природными территориями» Марсель Минуллин рассказал, что сейчас благоустройство заканчивается у входа, а внутри пещеры нет инфраструктурного контроля. Узкие проходы и опасные участки при одновременном прибытии нескольких групп создают заторы, что увеличивает риск травм и затрудняет эвакуацию. В качестве примера он привел подтопление входа в августе 2026 года из-за сильных ливней.
Председатель комитета Азат Хамаев подчеркнул особую научную ценность Юрьевских пещер и необходимость бережного отношения к ним. Глава района Наиль Вазыхов сообщил, что ежегодно муниципалитет посещают более 50 тысяч туристов, а водным транспортом пользуются около 6 тысяч человек. По его словам, такой поток накладывает отпечаток на природу, поэтому важно обеспечить безопасность гостей.
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