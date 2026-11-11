Не у нас

Иванов: что бывает, если верующий обошел службу, но подал записку

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Посещение православного храма не должно сводиться исключительно к подаче записок и установке свечей. Верующим важно находить время для самостоятельной молитвы и участия в богослужении. Об этом рассказал председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с «Газетой.ру».

По словам общественного деятеля, некоторые прихожане считают, что после передачи записки в храм и внесения пожертвования им больше ничего делать не требуется.

Однако Иванов назвал такой подход ошибочным. Он пояснил, что церковное поминовение не заменяет личного обращения человека к Богу.

Почему недостаточно просто подать записку

Представитель движения «Россия Православная» напомнил, что записка представляет собой просьбу к священнослужителям помолиться об определённом человеке.

Во время богослужения молитвы возносят священник и прихожане. Однако участие других людей в молитве не освобождает самого верующего от необходимости обращаться к Богу.

По мнению Иванова, важно не только просить о церковном поминовении, но и самостоятельно молиться, осознавая смысл своих слов.

Он подчеркнул, что записки служат духовной поддержкой, а не заменой личной молитвы.

Что теряет человек, который сразу уходит из церкви

Иванов обратил внимание на распространённую ситуацию, когда посетитель храма ставит свечу, передаёт записку и через несколько минут покидает церковь.

По его словам, такой человек упускает возможность полноценно участвовать в богослужении.

Во время службы прихожане вместе молятся, слушают чтение Евангелия и участвуют в церковной жизни.

Председатель движения считает, что именно это составляет важную часть посещения храма.

Он напомнил, что в православном понимании церковь является домом Божьим. Поэтому человеку следует стремиться быть не случайным посетителем, а участником общей молитвы.

Как правильно относиться к церковным свечам

Михаил Иванов не призывает верующих отказываться от привычных церковных действий.

По его мнению, подача записок и установка свечей остаются важными проявлениями религиозной жизни, но не должны превращаться в формальность.

Общественный деятель сравнил короткое посещение храма с приходом к близкому человеку, когда гость оставляет подарок у порога и уходит, так и не поговорив с хозяином.

Иванов считает, что подобным образом поступают прихожане, которые ограничиваются внешними действиями и не находят времени для молитвы.

Он посоветовал верующим по возможности оставаться на богослужении, внимательно слушать церковные чтения и молиться вместе с другими людьми.

Таким образом, по мнению Михаила Иванова, посещение храма должно включать не только традиционные обряды, но и личное духовное участие. Записки и свечи могут дополнять молитву, однако не способны заменить её.

Может быть интересно:

  1. Греки запекают крупную фасоль в томатном соусе: получается сытный ужин без грамма мяса
  2. Татарская губадия удивляет с первого кусочка: в одном пироге сочетаются рис, изюм, яйца и корт
  3. Корейцы превращают обычную редьку в хрустящую закуску: остро-сладкий вкус раскрывается с первой ложки
  4. Творог смешиваю с простыми продуктами и жарю: финские лепёшки получаются нежнее привычных сырников
  5. В Индии обычную морковь превращают в десерт: тушат с молоком, и получается нежное лакомство

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Учёные сообщили, как прошло вскрытие 400-летнего замка с затонувшего корабля

Полезное

25 минут назад

Приложение Билайна заговорило на 11 языках

средства для удаления черной плесени в ванной

Не у нас

день назад

Круговой: не удивился, что Глушенкова не вызвали в сборную РФ

Не у нас

час назад

Священник назвал грехи, грозящие человеку утратой Божьего прощения

подключение стиральных машин candy в Самаре

Не у нас

день назад

«Надо с уважением относиться». Солари ответил на заявление игрока «Зенита»

Не у нас

день назад

Священник РПЦ назвал пугающие знаки: конец света идет по Писанию

Кулинария

день назад

Забытый десерт из ряженки: замораживаю, отцеживаю — получается нежный крем без выпечки

Кулинария

день назад

Татары готовят этот пирог с мясом и картошкой: зур бэлиш получается сочным под румяной корочкой
Новости Татарстана
день назад

Мокрый снег и до +4 градусов: прогноз погоды в Татарстане на сегодня

Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями, ме...

Новости Татарстана

32 минуты назад

В Альметьевске мужчина погиб под обрушившейся плитой

Польза

день назад

ВТБ: выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

Не у нас

час назад

Сафонов получил награду за лучший сейв октября во Франции

Не у нас

час назад

ЕС намерен усложнить доступ на популярные и загруженные курорты
ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы
Польза
16 часов назад

ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы

Не у нас

час назад

Можно ли ставить фото на могильных крестах, вопрос сняли священники

Не у нас

час назад

CICADA8: в 46% компаний авиаотрасли РФ выявлены уязвимости высокого уровня

Не у нас

час назад

Страховщики назвали самые доступные в обслуживании авто: полный список
Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре:...
Гид по районам
5 дней назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»