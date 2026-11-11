Капусту и морковь смешиваю с тестом и жарю: корейские лепёшки хрустят по краям и остаются нежными

Из обычной капусты и моркови можно приготовить необычные лепёшки с хрустящими краями и мягкой серединой. В корейской кухне есть похожее блюдо — овощные блинчики ячхэчжон (yachaejeon). Овощи нарезают тонкой соломкой, смешивают с небольшим количеством теста и обжаривают на сковороде до золотистой корочки.

Главное отличие от привычных оладий — овощей здесь больше, чем теста. Поэтому лепёшки получаются сочными внутри, а тонкие края приятно хрустят. Такой вариант подходит для быстрого завтрака, перекуса или лёгкого ужина.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

белокочанная капуста — 300 г;

морковь — 1 средняя;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

зелёный лук — 3–4 пера;

пшеничная мука — 120 г;

картофельный крахмал — 2 ст. л.;

холодная вода — 150 мл;

яйцо — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.;

чёрный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для соуса:

соевый соус — 2 ст. л.;

рисовый или яблочный уксус — 1 ст. л.;

вода — 1 ст. л.;

кунжут — 1 ч. л.;

хлопья острого перца — по желанию.

Яйцо делает тесто немного нежнее, но можно приготовить лепёшки и без него. В таком случае добавьте ещё 1–2 столовые ложки воды, ориентируясь на консистенцию.

Как приготовить корейские овощные лепёшки

Капусту нашинкуйте как можно тоньше. Слишком длинную соломку дополнительно разрежьте на несколько частей. Морковь натрите на крупной тёрке или нарежьте тонкими полосками. Репчатый лук нарежьте полукольцами, зелёный — небольшими кусочками. В глубокой миске соедините муку, картофельный крахмал, соль и чёрный перец. Добавьте яйцо и холодную воду. Перемешайте венчиком до исчезновения крупных комочков. Выложите в тесто подготовленные овощи и тщательно перемешайте. Масса должна быть густой, а овощи — лишь покрыты тонким слоем теста. Разогрейте сковороду с 1–2 столовыми ложками растительного масла. Выложите часть овощной смеси и распределите лопаткой в тонкую лепёшку толщиной около 1 см. Жарьте на среднем огне 4–5 минут до золотистой корочки. Осторожно переверните и готовьте ещё 3–4 минуты. При необходимости немного уменьшите нагрев, чтобы капуста успела размягчиться. Переложите готовую лепёшку на решётку или бумажное полотенце и приготовьте следующую порцию.

Подавайте лепёшки горячими, нарезав треугольниками или небольшими квадратами.

Почему края получаются хрустящими

Секрет заключается в сочетании тонкой нарезки овощей, небольшого количества теста и хорошо разогретой сковороды.

Картофельный крахмал помогает получить более хрустящую поверхность. Холодная вода также способствует тому, чтобы тесто не становилось слишком плотным.

Когда овощную смесь распределяют тонким слоем, влага быстрее испаряется с поверхности, а края подрумяниваются.

Если сделать лепёшку слишком толстой, середина может остаться влажной, а корочка получится менее выраженной.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не солите нашинкованную капусту заранее. Соль заставляет её выделять сок, из-за чего тесто становится жидким. Лучше добавлять соль непосредственно в тесто и сразу приступать к жарке. А для особенно хрустящих краёв не накрывайте сковороду крышкой.

Как сделать лепёшки нежными внутри

Для этого важно не переборщить с мукой. Тесто должно только соединять овощи, а не превращать их в плотную мучную массу.

Молодая капуста приготовится быстрее и получится особенно нежной. Если используете плотную зимнюю капусту, шинкуйте её максимально тонко.

Не стоит жарить лепёшки на слишком сильном огне: снаружи они быстро потемнеют, а внутри овощи останутся жёсткими.

Лучше выбрать средний нагрев и дождаться равномерной золотистой корочки.

Как приготовить соус по-корейски

Смешайте в небольшой миске соевый соус, уксус и воду.

Добавьте кунжут и при желании немного острого перца.

Перемешайте и подавайте рядом с горячими лепёшками.

Кисло-солёный соус хорошо дополняет сладковатую капусту и морковь. При желании в него можно добавить немного измельчённого зелёного лука.

Какие овощи можно добавить

Корейские овощные блинчики допускают разные сочетания продуктов.

К капусте и моркови хорошо подходят кабачок, сладкий перец, зелёный лук и тонко нарезанные грибы.

Однако слишком сочные овощи, например кабачок, лучше предварительно слегка отжать, иначе тесто станет водянистым.

Чтобы лепёшки сохраняли форму, не увеличивайте количество начинки слишком сильно без корректировки теста.

Почему лепёшки получаются мягкими вместо хрустящих

Чаще всего причина в недостаточно разогретой сковороде или избытке влаги.

Если выложить овощную смесь в холодное масло, она начнёт тушиться, а не жариться.

Ещё одна распространённая ошибка — складывать готовые лепёшки стопкой и накрывать крышкой. Под действием пара корочка быстро размягчается.

Лучше подавать их сразу после приготовления или ненадолго оставлять на решётке, чтобы выходил лишний пар.

Можно ли приготовить заранее

Овощи можно нашинковать заранее и хранить в холодильнике в закрытом контейнере.

А вот смешивать их с тестом лучше непосредственно перед жаркой.

Готовые лепёшки можно убрать в холодильник на 1–2 дня. Для разогрева подойдёт сухая сковорода или духовка: так корочка частично восстановит хруст.

Корейские овощные лепёшки — простой способ превратить капусту и морковь в необычное блюдо. Тонкий слой теста удерживает овощи вместе, крахмал помогает получить золотистую корочку, а соевый соус с уксусом добавляет характерный азиатский вкус. На приготовление уходит около получаса, а основные продукты найдутся практически на любой кухне.

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