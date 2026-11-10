Смешиваю кукурузную муку с сыром и жарю: грузинские чвиштари хрустят, а внутри тянется начинка
ПроКазань
Из кукурузной муки и сыра в Грузии готовят чвиштари — небольшие лепёшки с румяной корочкой и мягкой сырной серединой. Особенно популярны они в западной части страны, прежде всего в Мегрелии. Горячие чвиштари приятно хрустят снаружи, а расплавленный сыр делает их нежными внутри.
В отличие от обычных сырников, для чвиштари не нужны творог, яйца и пшеничная мука. Основу составляют кукурузная мука, вода и сыр. Главное — правильно подобрать пропорции, чтобы лепёшки не рассыпались на сковороде.
Какие продукты понадобятся
На 8–10 небольших лепёшек:
кукурузная мука мелкого помола — 250 г;
сулугуни — 250 г;
тёплая вода — 180–220 мл;
соль — по вкусу;
растительное масло — 2–3 ст. л. для жарки.
В традиционных вариантах используют местные грузинские сыры. Для домашнего приготовления подойдёт сулугуни, который хорошо плавится и придаёт лепёшкам характерную тягучую текстуру.
Как приготовить грузинские чвиштари
Натрите сулугуни на крупной тёрке. Если сыр мягкий, можно нарезать его небольшими кусочками.
Пересыпьте кукурузную муку в глубокую миску.
Добавьте немного соли, учитывая солёность сыра.
Постепенно вливайте тёплую воду, перемешивая массу руками или ложкой.
Замесите мягкое тесто. Оно должно легко собираться в комок, но не растекаться.
Добавьте натёртый сыр и равномерно распределите его в тесте.
Оставьте массу на 5–10 минут, чтобы мука впитала влагу.
Смочите руки водой и разделите тесто на 8–10 частей.
Сформируйте овальные или круглые лепёшки толщиной около 1,5 см. Хорошо уплотните края.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на умеренном огне.
Выложите чвиштари и жарьте примерно 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Если лепёшки толстые, после переворачивания немного уменьшите нагрев и доведите их до готовности под крышкой.
Готовые чвиштари переложите на тарелку и подавайте сразу, пока сыр внутри остаётся горячим и мягким.
Почему чвиштари получаются хрустящими
Кукурузная мука при жарке образует плотную румяную поверхность. При этом внутри лепёшек сохраняется влага, а сыр постепенно плавится.
В результате получается контраст текстур: снаружи слегка хрустящая корочка, внутри — нежная кукурузная основа с расплавленным сыром.
Но важно использовать именно мелкую кукурузную муку. Крупная кукурузная крупа не успеет достаточно размягчиться за короткое время жарки.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: добавляйте воду постепенно, а не всю сразу. Кукурузная мука разных производителей впитывает разное количество жидкости. Правильное тесто должно напоминать мягкий пластилин: держать форму при лепке и не растрескиваться по краям. Если масса крошится, добавьте немного воды, а если липнет и расползается — подсыпьте муки.
Какой сыр лучше использовать
Лучший доступный вариант — сулугуни. Он хорошо плавится и обладает приятным солоноватым вкусом.
Если сулугуни слишком солёный, его можно ненадолго вымочить в холодной воде, затем обсушить.
Для более мягкого вкуса допустимо смешать сулугуни с моцареллой для пиццы. Однако такая замена изменит характер традиционного блюда.
Обычный твёрдый сыр тоже можно использовать, но начинка получится менее тягучей.
Почему лепёшки разваливаются при жарке
В кукурузной муке нет клейковины, которая помогает пшеничному тесту сохранять эластичность. Поэтому чвиштари требуют аккуратного формирования.
Чаще всего лепёшки трескаются по трём причинам: недостаточно воды, слишком крупный помол муки или большое количество сыра относительно теста.
Чтобы избежать этого, хорошо вымешивайте массу, лепите влажными руками и не делайте чвиштари слишком тонкими.
Переворачивайте их только после того, как нижняя сторона подрумянится и станет достаточно плотной.
Можно ли приготовить чвиштари без масла
Лепёшки можно запечь в духовке, хотя корочка будет отличаться от жареной.
Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите сформированные чвиштари на противень с пергаментом, слегка смажьте поверхность маслом и выпекайте около 20–25 минут.
В середине приготовления аккуратно переверните лепёшки.
Готовность определяйте по плотной золотистой поверхности и полностью прогретой середине.
С чем подавать грузинские чвиштари
Чвиштари вкуснее всего горячими, сразу после приготовления. Их можно подавать как самостоятельную закуску или вместо хлеба к основным блюдам.
Особенно хорошо они сочетаются со свежими помидорами, огурцами, зеленью и овощными салатами.
Также лепёшки подходят к фасолевым блюдам и густым овощным соусам.
Если чвиштари остыли, разогрейте их на сухой сковороде под крышкой: сыр снова размягчится, а поверхность станет более румяной.
Грузинские чвиштари показывают, как всего из нескольких ингредиентов можно приготовить необычную горячую закуску. Кукурузная мука отвечает за характерную корочку, сулугуни — за насыщенный вкус и нежную середину. Главное — не пересушить тесто и жарить лепёшки на умеренном огне, чтобы сыр успел расплавиться.
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