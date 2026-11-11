Татарская губадия удивляет с первого кусочка: в одном пироге сочетаются рис, изюм, яйца и корт

В татарской кухне есть пирог, который удивляет необычным сочетанием ингредиентов. Внутри губадии скрываются сразу несколько слоёв: рассыпчатый рис, сладкий изюм, рубленые яйца и корт — особый красновато-коричневый творог. Всё это заключено в мягкое тесто и щедро сдобрено сливочным маслом.

Губадию традиционно готовят к праздникам и семейным торжествам. На первый взгляд сочетание сладкого творога, риса и яиц кажется непривычным, но именно контраст вкусов делает этот татарский пирог особенным.

Какие продукты понадобятся

На один пирог диаметром 24–26 см.

Для теста:

пшеничная мука — 400 г;

молоко — 180 мл;

сливочное масло — 80 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

корт — 250 г;

рис — 150 г в сухом виде;

яйца — 4 шт.;

изюм — 120 г;

сахар — 2 ст. л. или по вкусу;

сливочное масло — 120 г.

Для посыпки:

мука — 50 г;

сливочное масло — 30 г;

сахар — 25 г.

Корт можно купить готовым или приготовить самостоятельно. Именно он придаёт губадии характерный карамельно-творожный вкус.

Как приготовить начинку

Начните с риса. Промойте его до прозрачной воды и отварите в слегка подсоленной воде до готовности. Затем откиньте на дуршлаг и дайте остыть. Рис должен остаться рассыпчатым, а не превратиться в кашу.

Четыре яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и мелко нарежьте.

Изюм промойте и залейте тёплой водой на 10 минут. После этого обсушите бумажным полотенцем.

Если корт слишком сухой, разотрите его с небольшим количеством растопленного сливочного масла. При необходимости добавьте немного сахара.

Все компоненты пока оставьте отдельно: в губадии начинку традиционно выкладывают слоями.

Как замесить тесто

Растопите сливочное масло и немного остудите. Смешайте тёплое молоко, яйцо, сахар, соль и масло. Добавьте муку, предварительно соединённую с разрыхлителем. Замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на 20 минут. Разделите тесто на две части: примерно две трети для основания и одну треть для крышки.

Большую часть раскатайте в круг, превышающий диаметр формы, чтобы можно было сформировать бортики.

Как правильно собрать губадию

Смажьте форму сливочным маслом и выложите в неё нижний пласт теста.

Затем распределите начинку в следующем порядке:

Корт. Выложите ровным слоем по всему основанию. Рис. Распределите примерно половину отваренного риса. Яйца. Посыпьте поверхность рублеными варёными яйцами. Оставшийся рис. Выложите его поверх яичного слоя. Изюм. Равномерно распределите сухофрукты.

При желании слегка посыпьте рис сахаром. Сливочное масло нарежьте небольшими кусочками и распределите между слоями и поверх начинки.

Раскатайте оставшееся тесто, накройте пирог и тщательно защипните края.

Для посыпки разотрите муку, сахар и холодное сливочное масло в крошку. Распределите её по поверхности пирога.

Сколько выпекать губадию

Разогрейте духовку до 180 °C.

Поставьте пирог на средний уровень и выпекайте примерно 45–55 минут до равномерной золотистой корочки.

Если верх начинает слишком быстро темнеть, прикройте его фольгой.

После выпекания дайте губадии постоять 15–20 минут. За это время начинка немного уплотнится, и пирог будет удобнее нарезать.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не жалейте сливочного масла для начинки, но распределяйте его равномерно. Рис хорошо впитывает жир, благодаря чему слои остаются нежными и не кажутся сухими. При этом изюм обязательно обсушивайте после замачивания, иначе лишняя вода может размочить тесто.

Что такое корт и почему он нужен

Корт — традиционный татарский продукт, который получают длительным нагреванием творожной или молочной основы. В процессе приготовления он приобретает коричневатый оттенок и характерный сладковато-карамельный вкус.

В губадии корт создаёт особый вкусовой слой, который сочетается с нейтральным рисом, яйцами и сладким изюмом.

Заменить его обычным творогом без предварительной обработки можно, но вкус пирога будет заметно отличаться от традиционного.

Можно ли приготовить корт дома

Один из домашних способов — уварить творог с молоком и небольшим количеством сахара.

Для этого возьмите 400 г творога, 200 мл молока и 2–3 столовые ложки сахара. Смешайте в толстостенной кастрюле и готовьте на слабом огне, регулярно помешивая.

Постепенно жидкость выпарится, а творожная масса станет более сухой и приобретёт бежево-коричневый оттенок.

Процесс может занять около 1–2 часов в зависимости от влажности творога и размера посуды. Важно не допускать пригорания.

Полученный домашний корт остудите перед использованием.

Почему губадия получается сухой

Чаще всего причина в недостаточном количестве масла или слишком сухом рисе.

Для губадии лучше не переваривать крупу, но и оставлять её твёрдой нельзя. Рис должен быть полностью готовым и рассыпчатым.

Также важно не передерживать пирог в духовке. Начинка уже состоит преимущественно из приготовленных продуктов, поэтому основная задача — пропечь тесто и прогреть слои.

Как подавать татарскую губадию

Губадию принято нарезать на порционные куски, сохраняя красивые слои начинки.

Её можно подавать тёплой к чаю или как самостоятельное праздничное угощение.

Благодаря рису, яйцам и творогу пирог получается очень сытным, поэтому даже небольшой кусочек хорошо насыщает.

Как хранить готовый пирог

Полностью остывшую губадию уберите в холодильник в закрытом контейнере или под пищевой плёнкой.

Желательно съесть её в течение 2–3 дней.

Перед подачей кусочки можно слегка разогреть в духовке при 160 °C, чтобы тесто вновь стало мягким, а начинка — тёплой.

Татарская губадия — не просто пирог с необычной начинкой, а блюдо с характерным сочетанием вкусов и текстур. Сладковатый корт, рассыпчатый рис, яйца и изюм образуют многослойную начинку, а сливочное масло делает её особенно нежной. Такой пирог требует немного времени, зато подходит и для семейного чаепития, и для праздничного стола.

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