Кулинария

Корейцы превращают обычную редьку в хрустящую закуску: остро-сладкий вкус раскрывается с первой ложки

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить корейскую редьку мучхэ из дайко...

ПроКазань

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В корейской кухне обычную редьку превращают в яркую закуску с хрустящей текстурой, чесночным ароматом и приятной остротой. Один из популярных вариантов — мучхэ (mu saengchae), салат из тонко нашинкованной редьки с красным перцем, уксусом и специями.

В отличие от маринованных овощей, которые нужно выдерживать несколько дней, такую закуску можно приготовить примерно за полчаса. Редька остаётся сочной, а заправка придаёт ей остро-сладкий вкус с лёгкой кислинкой.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

  • белая редька дайкон — 500 г;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • зелёный лук — 2–3 пера;

  • корейский красный перец кочукару — 1–1,5 ст. л.;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • рисовый уксус — 1,5 ст. л.;

  • соль — 1 ч. л.;

  • рыбный соус — 1 ч. л. по желанию;

  • кунжут — 1 ч. л.

Лучше использовать плотный, свежий дайкон без мягких участков. Он обладает умеренной остротой и хорошо сохраняет хруст после заправки.

Как приготовить корейскую редьку

  1. Очистите дайкон от кожуры и нарежьте тонкой соломкой длиной около 5–6 см.

  2. Переложите редьку в глубокую миску, посыпьте половиной чайной ложки соли и перемешайте.

  3. Оставьте на 10–15 минут, чтобы овощ выделил немного сока.

  4. Слейте лишнюю жидкость и слегка отожмите редьку руками, не сдавливая слишком сильно.

  5. Мелко нарежьте зелёный лук и измельчите чеснок.

  6. Добавьте к редьке сахар, оставшуюся соль, уксус и кочукару.

  7. Положите чеснок, зелёный лук и при желании рыбный соус.

  8. Тщательно перемешайте, чтобы красный перец равномерно распределился по овощной соломке.

  9. Посыпьте кунжутом и оставьте на 10 минут для пропитывания.

Попробуйте закуску перед подачей. Если хочется больше кислинки, добавьте немного уксуса, а для более мягкого вкуса — щепотку сахара.

Почему редька остаётся хрустящей

Секрет заключается в короткой засолке. Соль вытягивает часть влаги из овоща, но за 10–15 минут редька не успевает полностью размягчиться.

После удаления лишнего сока заправка получается более концентрированной и лучше покрывает овощную соломку.

Важно не передерживать редьку в соли и не отжимать её слишком сильно. Иначе она потеряет часть характерного хруста.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: нарезайте редьку ножом или специальной тёркой для соломки, а не измельчайте на обычной мелкой тёрке. Тонкие, но достаточно длинные полоски лучше сохраняют сочность. После добавления специй перемешивайте овощи аккуратно, чтобы они не превратились в мягкую массу.

Чем заменить корейский перец кочукару

Кочукару — хлопья сушёного красного перца, которые широко используют в корейской кухне. Они придают закуске насыщенный цвет и характерную остроту.

Если такой приправы нет, можно смешать сладкую паприку с небольшим количеством острого молотого перца.

Однако вкус будет отличаться: у кочукару особый аромат, а его острота зависит от сорта и производителя.

Начните с небольшого количества специй и регулируйте жгучесть по своему вкусу.

Можно ли использовать обычную редьку

Да, но результат будет зависеть от сорта.

Чёрная редька заметно острее дайкона и обладает более резким вкусом. Для такой закуски её можно предварительно выдержать в холодной воде около 10 минут, затем обсушить.

Зелёная редька обычно мягче и тоже подходит для салата.

При этом именно дайкон позволяет получить вкус, наиболее близкий к распространённым корейским вариантам мучхэ.

Нужно ли добавлять рыбный соус

В некоторых корейских рецептах рыбный соус используют для более насыщенного вкуса.

Но это не обязательный ингредиент. Без него закуска тоже получается ароматной благодаря чесноку, перцу и уксусу.

Для полностью растительного варианта рыбный соус можно просто исключить.

С чем подавать корейскую редьку

Мучхэ хорошо сочетается с рисом, жареным мясом, курицей и лапшой.

В Корее подобные овощные закуски часто подают как панчхан — небольшие дополнительные блюда к основному приёму пищи.

Остро-сладкая редька помогает разнообразить вкус сытных блюд и добавляет приятный хруст.

Как хранить закуску

Переложите готовую редьку в чистый контейнер с крышкой и уберите в холодильник.

Лучше съесть её в течение 2–3 дней. Со временем овощ продолжит выделять сок и станет мягче, поэтому наиболее хрустящей закуска бывает вскоре после приготовления.

Корейская редька мучхэ — простой способ превратить доступный овощ в яркую домашнюю закуску. Достаточно тонко нарезать дайкон, ненадолго посолить и смешать с чесноком, красным перцем, сахаром и уксусом. Получается сочный салат с выразительным остро-сладким вкусом, который не требует длительного маринования.

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