Узбеки заворачивают картошку с луком в тонкое тесто: ханум получается сочным без капли масла для жарки

В Узбекистане из тонкого теста и простой картофельной начинки готовят ханум — большой рулет, который не жарят и не запекают, а доводят до готовности на пару. Тесто получается мягким, картофель пропитывается соком лука, а при нарезке рулет превращается в аппетитные порционные кусочки.

Ханум нередко называют ленивыми мантами, хотя это самостоятельное блюдо узбекской кухни. Для домашнего варианта достаточно картофеля, лука, муки и нескольких специй. Особенно удобно, что рулет готовится целиком: не нужно лепить десятки отдельных изделий.

Какие продукты понадобятся

На 4–5 порций.

Для теста:

пшеничная мука — 400 г;

вода — 200 мл;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л.

Для начинки:

картофель — 600 г;

репчатый лук — 3 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

зира — ½ ч. л.;

чёрный перец — по вкусу;

соль — 1 ч. л. без горки.

Для подачи:

помидоры — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

томатная паста — 1 ст. л.;

вода — 100 мл;

свежая зелень — по вкусу.

Масло в начинке помогает сохранить её нежность, но для жарки самого ханума оно не требуется.

Как замесить тесто для ханума

В глубокую миску налейте воду комнатной температуры, добавьте яйцо, соль и растительное масло.

Постепенно всыпайте просеянную муку, перемешивая ингредиенты.

Замесите плотное, но эластичное тесто. Вымешивайте около 8–10 минут, пока поверхность не станет гладкой.

Сформируйте шар, накройте миской или пищевой плёнкой и оставьте на 25–30 минут.

За это время клейковина расслабится, поэтому тесто будет легче раскатать в тонкий пласт.

Как приготовить картофельную начинку

Очистите картофель и нарежьте очень мелкими кубиками размером примерно 5 мм. Лук очистите и тоже мелко нарежьте. Соедините овощи в большой миске. Добавьте растительное масло, зиру и чёрный перец. Тщательно перемешайте. Соль добавьте непосредственно перед формированием рулета.

Картофель лучше именно нарезать, а не натирать. Мелкие кубики сохраняют приятную текстуру, а начинка не превращается в пюре.

Лука должно быть достаточно много: во время приготовления он размягчается и выделяет сок, который делает картофель нежнее.

Как правильно свернуть ханум

Разделите тесто на две части, чтобы было удобнее работать.

Каждую раскатайте на присыпанном мукой столе в тонкий прямоугольный пласт толщиной около 1–2 мм.

Распределите половину начинки ровным слоем, оставляя свободными примерно 2 см по краям.

Аккуратно сверните тесто в рулет, стараясь не затягивать его слишком туго.

Защипните края, чтобы начинка оставалась внутри.

Таким же способом подготовьте второй рулет.

Сколько готовить ханум на пару

Смажьте решётку пароварки небольшим количеством масла, чтобы тесто не прилипало.

Выложите рулеты, оставляя между ними немного свободного места.

Налейте воду в нижнюю ёмкость, доведите до кипения и установите решётку.

Готовьте ханум под крышкой около 40–50 минут при устойчивом образовании пара.

Точное время зависит от толщины рулета и размера картофельных кубиков. Перед подачей проверьте, что картофель внутри полностью размягчился.

Готовый ханум аккуратно переложите на блюдо и нарежьте поперёк на порционные кусочки.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не натирайте картофель на мелкой тёрке и не солите начинку заранее. Натёртый картофель быстро выделяет сок, а соль усиливает этот процесс. Из-за лишней влаги тесто может размокнуть и порваться. Лучше нарезать овощи мелкими кубиками, посолить перед сборкой и сразу отправить рулет в пароварку.

Почему ханум получается сочным без жарки

Во время приготовления на пару тесто постепенно размягчается, а картофель и лук прогреваются внутри закрытого рулета.

Лук выделяет сок, который частично впитывается картофелем. Небольшое количество растительного масла помогает сделать начинку более нежной.

При этом ханум не соприкасается с горячим маслом, как жареные пирожки или лепёшки.

Главное — не делать начинку слишком сухой и не раскатывать тесто чрезмерно тонко.

Как приготовить томатный соус

Для подачи можно сделать простой соус из помидоров и чеснока.

Нарежьте помидоры небольшими кубиками, измельчите чеснок и переложите в сотейник.

Добавьте томатную пасту и воду, перемешайте.

Тушите на слабом огне около 8–10 минут до лёгкого загустения. Посолите и при желании добавьте щепотку острого перца.

Готовый соус подавайте отдельно или полейте им нарезанный ханум.

Можно ли приготовить ханум без пароварки

Да, если дома есть мантоварка или мультиварка с контейнером для приготовления на пару.

Также можно использовать устойчивую металлическую вставку для паровой обработки, установленную над кипящей водой.

Важно, чтобы рулет не касался воды, а крышка плотно закрывала посуду.

Обычная варка в кастрюле не подойдёт: тонкое тесто может разойтись, а начинка — высыпаться.

Какие ещё начинки подходят для ханума

Кроме картофеля с луком, встречаются варианты с тыквой, морковью и мясным фаршем.

Тыква придаёт начинке сладковатый вкус, а мясо делает блюдо более сытным.

Однако картофельный ханум остаётся одним из самых доступных домашних вариантов: ингредиенты для него обычно уже есть на кухне.

Как хранить и разогревать

Остывший ханум переложите в закрытый контейнер и уберите в холодильник. Желательно съесть его в течение 2–3 дней.

Лучше всего разогревать рулет на пару в течение 5–7 минут. Так тесто снова станет мягким и не пересохнет.

Узбекский ханум с картошкой и луком — простой способ приготовить сытный ужин без жарки. Тонкое тесто удерживает сочную овощную начинку, зира придаёт характерный аромат, а приготовление на пару позволяет сохранить мягкую текстуру. Подайте рулет с томатным соусом и свежей зеленью — получится полноценное домашнее блюдо из доступных продуктов.

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