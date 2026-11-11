Кулинария

Греки запекают крупную фасоль в томатном соусе: получается сытный ужин без грамма мяса

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить греческую фасоль гигантес плаки...

ПроКазань

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В Греции из обычной фасоли готовят блюдо, которое вполне заменяет полноценный мясной ужин. Крупные белые бобы сначала отваривают до мягкости, а затем запекают с помидорами, луком, чесноком и оливковым маслом. Получается гигантес плаки (gigantes plaki) — ароматная фасоль в густом томатном соусе.

Особенность этого греческого блюда — нежная, почти кремовая середина бобов и насыщенная овощная заправка. Фасоль впитывает аромат трав, а томатный соус во время запекания становится густым и слегка сладковатым. При этом в рецепте нет ни мяса, ни сливок.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

  • крупная белая фасоль — 350 г в сухом виде;

  • помидоры в собственном соку — 400 г;

  • репчатый лук — 2 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • оливковое масло — 5 ст. л.;

  • томатная паста — 1 ст. л.;

  • петрушка — небольшой пучок;

  • сушёный орегано — 1 ч. л.;

  • сахар — ½ ч. л. по желанию;

  • соль и чёрный перец — по вкусу;

  • вода или фасолевый отвар — 150–200 мл.

В Греции для этого блюда используют особенно крупные белые бобы. Если найти их не удалось, подойдёт крупная белая фасоль, хотя текстура будет немного отличаться.

Как подготовить фасоль

Сухую фасоль переберите, промойте и залейте большим количеством холодной воды.

Оставьте на 8–12 часов, удобнее всего на ночь. За это время бобы увеличатся в размере.

Затем слейте воду, переложите фасоль в кастрюлю и залейте свежей водой.

Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите до мягкости. В зависимости от сорта и возраста фасоли это может занять от 50 минут до 1,5 часа и дольше.

Готовые бобы должны легко раздавливаться вилкой, но по возможности сохранять форму.

Не стоит рассчитывать, что твёрдая фасоль полностью приготовится уже в томатном соусе: кислота помидоров может замедлить её размягчение.

Как приготовить греческую фасоль в духовке

  1. Разогрейте духовку до 180 °C.

  2. Лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке.

  3. Чеснок измельчите ножом.

  4. Разогрейте в сковороде три столовые ложки оливкового масла.

  5. Добавьте лук и морковь, обжаривайте 5–7 минут до мягкости.

  6. Положите чеснок и томатную пасту, готовьте ещё около минуты.

  7. Добавьте измельчённые помидоры вместе с соком, орегано, соль и чёрный перец.

  8. Тушите соус 8–10 минут. Если помидоры слишком кислые, добавьте немного сахара.

  9. Переложите отваренную фасоль в глубокую форму для запекания.

  10. Залейте томатным соусом, добавьте 150–200 мл фасолевого отвара или воды.

  11. Влейте оставшееся оливковое масло и осторожно перемешайте.

  12. Запекайте 35–45 минут, пока соус не загустеет, а поверхность местами не подрумянится.

Перед подачей посыпьте блюдо свежей петрушкой и дайте постоять 10 минут.

Почему фасоль получается особенно нежной

Секрет гигантес плаки — двойное приготовление. Сначала бобы отваривают до мягкости, затем запекают в ароматном соусе.

Во время запекания фасоль постепенно впитывает часть жидкости, сохраняя нежную внутреннюю текстуру. Оливковое масло делает вкус более насыщенным, а помидоры добавляют приятную кислинку.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не отправляйте в духовку недоваренную фасоль. Перед запеканием она уже должна быть мягкой, иначе томатная кислота может помешать ей дойти до нужной консистенции. А чтобы соус не пересох, сохраните немного отвара после варки и добавляйте его в форму по мере необходимости.

Можно ли использовать консервированную фасоль

Да, это значительно сокращает время приготовления.

Для четырёх порций понадобится примерно 700–800 г консервированной фасоли без жидкости.

Промойте бобы, приготовьте томатный соус и соедините ингредиенты в форме.

Запекайте около 25–30 минут при 180 °C. Важно не передержать консервированную фасоль, иначе она может развалиться.

Какие специи подходят для гигантес плаки

В греческой кухне фасоль часто сочетают с петрушкой, орегано, укропом и иногда мятой.

Для домашнего рецепта достаточно чеснока, орегано и свежей зелени.

По желанию можно добавить лавровый лист во время варки фасоли или щепотку копчёной паприки в томатный соус.

Однако слишком большое количество специй может перебить вкус самих бобов и оливкового масла.

Почему соус получается водянистым

Чаще всего причина в избытке жидкости или слишком коротком запекании.

Томатный соус должен быть достаточно густым ещё до отправки в духовку. Если помидоры выделили много сока, предварительно уварите их на сковороде.

Во время запекания часть влаги испарится, а фасоль впитает соус.

Если блюдо кажется слишком жидким, оставьте его в духовке ещё на 10 минут без крышки, следя за тем, чтобы поверхность не пересохла.

С чем подают греческую фасоль

Гигантес плаки можно подавать как горячим, так и комнатной температуры.

В Греции подобные блюда часто предлагают с хлебом, которым удобно собирать густой томатный соус.

Хорошим дополнением станут свежие овощи, оливки и зелень. При желании можно подать немного сыра фета, но и без него фасоль получается сытной.

Благодаря растительному белку и пищевым волокнам блюдо хорошо подходит для обеда или ужина без мяса.

Как хранить готовую фасоль

Остудите блюдо и переложите в контейнер с крышкой.

В холодильнике фасоль в томатном соусе можно хранить до 3–4 дней.

Разогревайте её на слабом огне или в духовке. Если соус стал слишком густым, добавьте пару столовых ложек воды.

Греческая фасоль гигантес плаки показывает, как из простых продуктов приготовить насыщенный и сытный ужин. Крупные бобы становятся нежными, томатный соус приобретает глубокий вкус, а оливковое масло и травы создают характерный средиземноморский аромат. Блюдо не требует мяса и особенно хорошо сочетается с кусочком свежего хлеба.

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