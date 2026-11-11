Греки запекают крупную фасоль в томатном соусе: получается сытный ужин без грамма мяса
ПроКазань
В Греции из обычной фасоли готовят блюдо, которое вполне заменяет полноценный мясной ужин. Крупные белые бобы сначала отваривают до мягкости, а затем запекают с помидорами, луком, чесноком и оливковым маслом. Получается гигантес плаки (gigantes plaki) — ароматная фасоль в густом томатном соусе.
Особенность этого греческого блюда — нежная, почти кремовая середина бобов и насыщенная овощная заправка. Фасоль впитывает аромат трав, а томатный соус во время запекания становится густым и слегка сладковатым. При этом в рецепте нет ни мяса, ни сливок.
Какие продукты понадобятся
На 4 порции:
крупная белая фасоль — 350 г в сухом виде;
помидоры в собственном соку — 400 г;
репчатый лук — 2 шт.;
морковь — 1 шт.;
чеснок — 3 зубчика;
оливковое масло — 5 ст. л.;
томатная паста — 1 ст. л.;
петрушка — небольшой пучок;
сушёный орегано — 1 ч. л.;
сахар — ½ ч. л. по желанию;
соль и чёрный перец — по вкусу;
вода или фасолевый отвар — 150–200 мл.
В Греции для этого блюда используют особенно крупные белые бобы. Если найти их не удалось, подойдёт крупная белая фасоль, хотя текстура будет немного отличаться.
Как подготовить фасоль
Сухую фасоль переберите, промойте и залейте большим количеством холодной воды.
Оставьте на 8–12 часов, удобнее всего на ночь. За это время бобы увеличатся в размере.
Затем слейте воду, переложите фасоль в кастрюлю и залейте свежей водой.
Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите до мягкости. В зависимости от сорта и возраста фасоли это может занять от 50 минут до 1,5 часа и дольше.
Готовые бобы должны легко раздавливаться вилкой, но по возможности сохранять форму.
Не стоит рассчитывать, что твёрдая фасоль полностью приготовится уже в томатном соусе: кислота помидоров может замедлить её размягчение.
Как приготовить греческую фасоль в духовке
Разогрейте духовку до 180 °C.
Лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке.
Чеснок измельчите ножом.
Разогрейте в сковороде три столовые ложки оливкового масла.
Добавьте лук и морковь, обжаривайте 5–7 минут до мягкости.
Положите чеснок и томатную пасту, готовьте ещё около минуты.
Добавьте измельчённые помидоры вместе с соком, орегано, соль и чёрный перец.
Тушите соус 8–10 минут. Если помидоры слишком кислые, добавьте немного сахара.
Переложите отваренную фасоль в глубокую форму для запекания.
Залейте томатным соусом, добавьте 150–200 мл фасолевого отвара или воды.
Влейте оставшееся оливковое масло и осторожно перемешайте.
Запекайте 35–45 минут, пока соус не загустеет, а поверхность местами не подрумянится.
Перед подачей посыпьте блюдо свежей петрушкой и дайте постоять 10 минут.
Почему фасоль получается особенно нежной
Секрет гигантес плаки — двойное приготовление. Сначала бобы отваривают до мягкости, затем запекают в ароматном соусе.
Во время запекания фасоль постепенно впитывает часть жидкости, сохраняя нежную внутреннюю текстуру. Оливковое масло делает вкус более насыщенным, а помидоры добавляют приятную кислинку.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не отправляйте в духовку недоваренную фасоль. Перед запеканием она уже должна быть мягкой, иначе томатная кислота может помешать ей дойти до нужной консистенции. А чтобы соус не пересох, сохраните немного отвара после варки и добавляйте его в форму по мере необходимости.
Можно ли использовать консервированную фасоль
Да, это значительно сокращает время приготовления.
Для четырёх порций понадобится примерно 700–800 г консервированной фасоли без жидкости.
Промойте бобы, приготовьте томатный соус и соедините ингредиенты в форме.
Запекайте около 25–30 минут при 180 °C. Важно не передержать консервированную фасоль, иначе она может развалиться.
Какие специи подходят для гигантес плаки
В греческой кухне фасоль часто сочетают с петрушкой, орегано, укропом и иногда мятой.
Для домашнего рецепта достаточно чеснока, орегано и свежей зелени.
По желанию можно добавить лавровый лист во время варки фасоли или щепотку копчёной паприки в томатный соус.
Однако слишком большое количество специй может перебить вкус самих бобов и оливкового масла.
Почему соус получается водянистым
Чаще всего причина в избытке жидкости или слишком коротком запекании.
Томатный соус должен быть достаточно густым ещё до отправки в духовку. Если помидоры выделили много сока, предварительно уварите их на сковороде.
Во время запекания часть влаги испарится, а фасоль впитает соус.
Если блюдо кажется слишком жидким, оставьте его в духовке ещё на 10 минут без крышки, следя за тем, чтобы поверхность не пересохла.
С чем подают греческую фасоль
Гигантес плаки можно подавать как горячим, так и комнатной температуры.
В Греции подобные блюда часто предлагают с хлебом, которым удобно собирать густой томатный соус.
Хорошим дополнением станут свежие овощи, оливки и зелень. При желании можно подать немного сыра фета, но и без него фасоль получается сытной.
Благодаря растительному белку и пищевым волокнам блюдо хорошо подходит для обеда или ужина без мяса.
Как хранить готовую фасоль
Остудите блюдо и переложите в контейнер с крышкой.
В холодильнике фасоль в томатном соусе можно хранить до 3–4 дней.
Разогревайте её на слабом огне или в духовке. Если соус стал слишком густым, добавьте пару столовых ложек воды.
Греческая фасоль гигантес плаки показывает, как из простых продуктов приготовить насыщенный и сытный ужин. Крупные бобы становятся нежными, томатный соус приобретает глубокий вкус, а оливковое масло и травы создают характерный средиземноморский аромат. Блюдо не требует мяса и особенно хорошо сочетается с кусочком свежего хлеба.
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