Новости Казани

Минниханов одобрил назначение Чагина почетным консулом Монголии в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение назначить депутата Госсовета республики Владимира Чагина почетным консулом Монголии в Казани. Свою позицию он озвучил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Монголии в России Дуламсурэнгийном Даваа, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов назвал Чагина надежным человеком, который способен многое сделать для сближения двух стран. Он также отметил, что Монголия является испытанным временем стратегическим партнером России, и выразил готовность способствовать укреплению деловых контактов. Раис напомнил о тесной исторической связи народов: потомки Чингисхана – Джучиды, правившие в Золотой Орде и татарских ханствах, похоронены в Казанском Кремле.

Говоря об экономике, Минниханов сообщил, что Татарстан поставляет в Монголию нефтехимическую продукцию, оборудование и продукты питания. По итогам 2025 года товарооборот составил 48,2 млн долларов, и есть возможности для его увеличения. Республика готова наращивать экспорт машиностроения, автомобилестроения, медицины и агропрома. Кроме того, стороны заинтересованы в развитии туризма: между странами действует безвизовый режим, а в Монголии обитает снежный барс – символ Татарстана.

Посол Монголии отметил, что давно мечтал посетить Татарстан, и подчеркнул гостеприимство республики. Он заявил, что взаимодействие между странами постоянно развивается, а Татарстан является интересным регионом для расширения сотрудничества. Владимир Чагин с 1995 года был пилотом команды «КАМАЗ-мастер», в 2012-м возглавил ее, с 2015-го руководит проектом международное ралли «Шелковый путь», а с 2019 года является депутатом Госсовета РТ.

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