Польза

В креативном кластере «Адонис» пройдет вязаный маркет Open Space Market

Служба новостей Автор статьи
14 и 15 ноября в Казани пройдет вязаный маркет ...

14 и 15 ноября в креативном кластере «Адонис» состоится вязаный маркет Open Space Market. На два дня пространство на Профсоюзной, 3 превратится в место встречи локальных брендов, любителей ручного творчества и всех, кто ценит уютные вещи, созданные своими руками. В программе — вязаные изделия, мастер-классы, своп пряжи, музыкальное сопровождение и DJ-сеты.

Вязаный маркет — один из тематических маркетов Open Space Market, посвящённый ручной работе, вязанию и творчеству. Гости смогут познакомиться с локальными мастерами и брендами, выбрать вязаную одежду, аксессуары и другие предметы ручной работы для себя или в подарок. Концепция маркета объединяет идеи тепла, уюта и общения: вещи, созданные вручную, становятся не только предметами гардероба, но и способом выразить заботу и поделиться теплом.

В оба дня маркета в программе будут мастер-классы от студии творчества «Тепло». 14 ноября участники смогут научиться вязать домашние тапочки спицами, а также принять участие в бесплатном мастер-классе «Бабушкин конверт». С 18:00 до 21:00 пройдут занятия от клуба «Жизнилюбы»: участники клуба, представители старшего поколения, научат гостей вязать пальцами без использования специальных инструментов. Стоимость мастер-классов по вязанию — 500 рублей.

15 ноября с 11:00 до 21:00 студия «Тепло» проведёт потоковый мастер-класс по созданию обвесов в технике макраме. Стоимость участия — 200 рублей.

Оба дня с 11:00 до 21:00 на площадке будет работать своп пряжи и материалов для творчества от студии «Тепло». Гости смогут обменяться материалами, найти пряжу для новых проектов и дать вторую жизнь запасам для рукоделия. Музыкальную атмосферу маркета дополнят DJ-сеты.

Вязаный маркет Open Space Market

14–15 ноября

11:00–21:00

Креативный кластер «Адонис», ул. Профсоюзная, 3

Вход свободный, 0+

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

4 часа назад

Священник назвал грехи, грозящие человеку утратой Божьего прощения

Не у нас

день назад

Учёные сообщили, как прошло вскрытие 400-летнего замка с затонувшего корабля

Не у нас

день назад

Круговой: не удивился, что Глушенкова не вызвали в сборную РФ

Кулинария

день назад

Татары готовят этот пирог с мясом и картошкой: зур бэлиш получается сочным под румяной корочкой

Кулинария

день назад

Польский суп журек готовят на ржаной закваске: необычная кислинка делает вкус совершенно особенным

Кулинария

день назад

Смешиваю кукурузную муку с сыром и жарю: грузинские чвиштари хрустят, а внутри тянется начинка

Кулинария

день назад

Макароны можно не варить в кастрюле: итальянский метод приготовления прямо в соусе делает вкус насыщеннее
Новости Татарстана
день назад

Мокрый снег и до +4 градусов: прогноз погоды в Татарстане на сегодня

Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями, ме...

Новости Казани

22 минуты назад

Дополнительные электрички до аэропорта Казани запустят в дни БРИКС

Новости Казани

54 минуты назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Казани

Кулинария

час назад

Поляки делают из картошки необычные клёцки: маленькая хитрость помогает удерживать больше соуса

Новости Татарстана

час назад

Рыночная ипотека на новостройки в Татарстане набирает популярность
ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы
Польза
19 часов назад

ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы

Новости Татарстана

час назад

Татарстан готовит заявку на геопарк под эгидой ЮНЕСКО

Новости Казани

2 часа назад

Минниханов встретился с главой «ВодоходЪ» и обсудил круизные маршруты из Казани

Кулинария

3 часа назад

Вместо яичницы готовлю турецкий менемен: помидоры и перец делают завтрак сочным и ароматным
ДОМ.РФ Банк развивает экспертизу сопровождения ...
Польза
23 часа назад

ДОМ.РФ Банк развивает экспертизу сопровождения проектов КРТ в Татарстане
Семьи в Казани стали чаще выбирать трёхкомнатны...
Польза
день назад

Семьи в Казани стали чаще выбирать трёхкомнатные квартиры: за год их доля в сделках выросла более чем в четыре раза