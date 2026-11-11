14 и 15 ноября в креативном кластере «Адонис» состоится вязаный маркет Open Space Market. На два дня пространство на Профсоюзной, 3 превратится в место встречи локальных брендов, любителей ручного творчества и всех, кто ценит уютные вещи, созданные своими руками. В программе — вязаные изделия, мастер-классы, своп пряжи, музыкальное сопровождение и DJ-сеты.

Вязаный маркет — один из тематических маркетов Open Space Market, посвящённый ручной работе, вязанию и творчеству. Гости смогут познакомиться с локальными мастерами и брендами, выбрать вязаную одежду, аксессуары и другие предметы ручной работы для себя или в подарок. Концепция маркета объединяет идеи тепла, уюта и общения: вещи, созданные вручную, становятся не только предметами гардероба, но и способом выразить заботу и поделиться теплом.

В оба дня маркета в программе будут мастер-классы от студии творчества «Тепло». 14 ноября участники смогут научиться вязать домашние тапочки спицами, а также принять участие в бесплатном мастер-классе «Бабушкин конверт». С 18:00 до 21:00 пройдут занятия от клуба «Жизнилюбы»: участники клуба, представители старшего поколения, научат гостей вязать пальцами без использования специальных инструментов. Стоимость мастер-классов по вязанию — 500 рублей.

15 ноября с 11:00 до 21:00 студия «Тепло» проведёт потоковый мастер-класс по созданию обвесов в технике макраме. Стоимость участия — 200 рублей.

Оба дня с 11:00 до 21:00 на площадке будет работать своп пряжи и материалов для творчества от студии «Тепло». Гости смогут обменяться материалами, найти пряжу для новых проектов и дать вторую жизнь запасам для рукоделия. Музыкальную атмосферу маркета дополнят DJ-сеты.