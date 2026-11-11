Новости Татарстана

В Татарстане упразднят три опустевших населенных пункта

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Татарстане готовятся официально упразднить две деревни в Муслюмовском районе и поселок железнодорожного разъезда в Кукморском районе. Соответствующие законопроекты рассмотрели депутаты на заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета РТ, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Речь идет о деревнях Урняк и Удобновка, где никто не проживает и не зарегистрирован. На их территории отсутствуют дороги, инженерные коммуникации, жилые дома и другие объекты недвижимости. Глава Муслюмовского района Альберт Хузин доложил, что местные жители поддержали инициативу, все предусмотренные законом процедуры соблюдены.

Поселок железнодорожного разъезда Саз-Тамак расположен в 450 метрах от дороги регионального значения Кукмор – Шемордан. По кадастровым картам, через его территорию проходит железная дорога, а сам участок относится к землям промышленности и транспорта, а не к землям населенных пунктов. Жилых домов и инфраструктуры там нет, зарегистрированные жители отсутствуют, о чем свидетельствуют данные похозяйственных книг и информация отдела МВД по Кукморскому району.

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