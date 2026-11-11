Ильнар Сираев возглавил исполком Нижнекамска

Депутаты Нижнекамского городского Совета единогласно поддержали кандидатуру Ильнара Сираева на пост руководителя исполнительного комитета. На эту должность претендовали два человека: Сираев и действующий заместитель главы исполкома Виктор Бельский, каждый из которых представил свою программу развития муниципалитета.

Уроженец Нижнекамска, Сираев отметил, что город для него — родной дом, где живет его семья, поэтому качество городской среды и безопасность жителей для него в приоритете. До перехода на муниципальную службу он руководил коммерческими структурами, а с 2023 года возглавлял управление по поддержке предпринимательства. Опыт управления коллективом более чем из 250 человек, по его словам, сформировал подход, основанный на распределении обязанностей и строгом контроле.

Главными задачами на новом посту новый руководитель назвал надежность коммунальной инфраструктуры, содержание территорий и модернизацию дорожной сети. Он предложил создать детальную карту проблемных участков инженерных сетей и синхронизировать ремонт ливневой канализации с дорожными работами. Также планируется ввести понятные стандарты уборки дворов и парков и усилить контроль за управляющими компаниями.

При ремонте дорог Сираев намерен руководствоваться реальным состоянием покрытия, интенсивностью движения, маршрутами общественного транспорта и обращениями жителей. После заслушивания программ депутаты проголосовали единогласно, доверив руководство исполкомом Ильнару Сираеву.