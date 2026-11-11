Депутаты Госсовета РТ поспорили о критериях сохранения татарского языка

Комитет Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам на выездном заседании обсудил реализацию госпрограммы по сохранению национальной идентичности татарского народа. Как сообщили в пресс-службе республиканского парламента, дискуссия развернулась вокруг оценки эффективности мероприятий.

Депутат Мякзюм Салахов усомнился в существовании четких критериев, позволяющих понять, сохраняется ли язык и растет ли идентичность. Замминистра культуры РТ Ленар Хакимзянов ответил, что в программе таким показателем считается число участников, которое ежегодно увеличивается. Однако председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла возразил: количество посетителей не отражает идентичность, главное — число говорящих на родном языке, работающие национальные школы и литература, без которой не может развиваться ни один вид искусства.

Рима Мухамедшина предложила добавить в программу цифровые проекты, способные заинтересовать детей, которые много времени проводят онлайн. Алсу Набиева выступила с идеей создать центры татарской культуры в школах, ссузах и вузах. Зампред комитета Ирина Терентьева назвала сохранение идентичности стратегической задачей республики и привела в пример акцию «Татарча диктант», объединившую более миллиона человек из 78 регионов России и 28 стран. При этом она признала главный вызов — язык продолжает терять носителей, поэтому акцент нужно смещать с мероприятий на создание практической потребности в языке через медиаконтент и сервисы.

Программа включает 64 мероприятия с финансированием свыше 111 млн рублей. На заседании также прозвучали предложения включить азбуку «Әлифба» в Реестр нематериального культурного наследия народов России и призыв вице-спикера Госсовета Марата Ахметова к депутатам «начинать с себя» в сохранении идентичности.