За девять месяцев 2026 года в Татарстане за нарушение антикоррупционного законодательства к ответственности привлекли 215 должностных лиц. Еще 16 человек были уволены в связи с утратой доверия. Эти данные на пресс-конференции озвучила заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года к ответственности привлекли 223 должностных лица, а по утрате доверия уволили девять человек. Таким образом, в этом году число увольнений по данному основанию выросло почти вдвое.