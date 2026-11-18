В Татарстане за год почти вдвое выросло число увольнений из-за утраты доверия
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За девять месяцев 2026 года в Татарстане за нарушение антикоррупционного законодательства к ответственности привлекли 215 должностных лиц. Еще 16 человек были уволены в связи с утратой доверия. Эти данные на пресс-конференции озвучила заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года к ответственности привлекли 223 должностных лица, а по утрате доверия уволили девять человек. Таким образом, в этом году число увольнений по данному основанию выросло почти вдвое.
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