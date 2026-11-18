В Татарстане в ходе проверки качества моторного топлива на 10 автозаправочных станциях выявлены нарушения стандартов. Специалисты исследовали 154 АЗС и отобрали 312 проб, сообщил начальник отдела управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ Шамиль Гумеров.

Основной показатель, по которому топливо не соответствовало нормативам, — температура вспышки. По словам Гумерова, чаще всего такие отклонения возникают из-за ошибок при транспортировке: если в цистерне после перевозки бензина остается небольшой остаток, а затем туда заливают дизельное топливо, это может повлиять на его характеристики.

Нарушения в основном фиксируют у небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, которые обслуживают по 5–6 заправок, имея всего один-два бензовоза.

Ежегодный месячник по проверке качества топлива на АЗС республики стартовал 26 октября. В его рамках специалисты направляют пробы в аккредитованные лаборатории для химического анализа.