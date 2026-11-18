Пресс-служба Федерации хоккея России объявила расширенный состав национальной команды на Кубок Первого канала. В заявку попали два игрока казанского «Ак Барса» — нападающий Илья Сафонов и защитник Никита Лямкин. Сафонов недавно вернулся в Казань из системы «Ванкувера», а Лямкин в текущем сезоне набрал 11 очков (1+10) в 29 матчах.

От «Салавата Юлаева» в сборную вызваны Александр Жаровский, Семен Вязовой и Ярослав Цулыгин, от «Нефтехимика» — Андрей Белозеров. Всего в списке значатся представители 14 клубов КХЛ. Вратарскую линию составят Петр Андреянов, Семен Вязовой, Максим Моторыгин и Александр Смолин, среди защитников также Михаил Гуляев, Дамир Шарипзянов, Григорий Дронов и другие.

Турнир пройдет с 9 по 13 декабря, соперниками россиян станут сборные Беларуси и Казахстана. Командой будет руководить Роман Ротенберг, в его тренерский штаб вошли Сергей Федоров, Виктор Козлов и Константин Шафранов.