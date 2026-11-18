В Казани готовятся ввести запрет на торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для их потребления вблизи образовательных учреждений. Соответствующий проект постановления исполкома города проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, границы запретных территорий установят в радиусе 50 метров от зданий школ, колледжей, вузов и организаций, обучающих несовершеннолетних. Если участок под многоквартирным домом не поставлен на кадастровый учет или его границы не определены, отсчет будет вестись от дома на расстоянии 5 метров.

В торговых центрах запретная зона составит 25 метров от входа в помещения образовательных организаций. Расстояние будут измерять по кратчайшему пути — по тротуарам, пешеходным дорожкам и переходам, а при их отсутствии — по обочинам, велосипедным дорожкам и краям проезжих частей. При наличии нескольких входов территорию определят от каждого из них, пожарные и запасные выходы не учитываются.

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