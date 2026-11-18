Объем взаимной торговли России и Китая по итогам 2026 года может достичь исторического максимума. Товарооборот между странами уже увеличился на 26%, а за первые десять месяцев практически сравнялся с показателем за весь предыдущий год. Такой прогноз представил вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов, сообщает агентство «ПРАЙМ».

Глава Минфина отметил, что экономические связи Москвы и Пекина продолжают развиваться. По его словам, увеличение объемов взаимных поставок позволяет рассчитывать на установление нового рекорда по итогам текущего года.

Силуанов также рассказал об организации платежей между российскими и китайскими участниками внешней торговли. Для проведения расчетов используются сразу несколько каналов, что позволяет обеспечивать финансовое сопровождение торговых операций.

Министр подчеркнул, что необходимость поддерживать международную торговлю требует использования различных способов проведения платежей.

Дополнительные сведения о динамике российско-китайской торговли ранее представил посол России в КНР Игорь Моргулов.

По информации дипломата, с января по октябрь 2026 года товарооборот двух государств достиг 242,5 млрд долларов. Таким образом, за десять месяцев объем торговли уже превысил результат всего 2025 года.

Для сравнения, по итогам прошлого года стоимость взаимных поставок составила 228,105 млрд долларов. Тогда показатель сократился на 6,9% относительно предыдущего периода.

До этого максимальный объем российско-китайской торговли был зафиксирован в 2024 году. Суммарный товарооборот достиг 244,8 млрд долларов, увеличившись на 1,9% по сравнению с 2023 годом.

Следовательно, по итогам первых десяти месяцев 2026 года взаимная торговля России и Китая приблизилась к ранее установленному историческому максимуму.

Антон Силуанов рассчитывает, что оставшиеся месяцы позволят превысить рекорд 2024 года. Окончательные результаты будут известны после подведения годовой статистики внешнеторговых операций.

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