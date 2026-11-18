В казанском кафе задержали восьмерых нелегальных мигрантов
В начале ноября сотрудники полиции проверили одно из заведений общепита на улице Туфана Миннуллина в Казани и обнаружили там восемь иностранцев, которые работали без официального оформления.
Как сообщили в МВД по РТ, на нарушителей составлено 12 протоколов — за незаконную трудовую деятельность, а также за нарушение правил въезда и пребывания в России. Пятерых из них ожидает депортация.
Кроме того, выяснилось, что работодатель не уведомил миграционную службу о приёме на работу иностранных граждан. За каждого незаконно трудоустроенного мигранта ему грозит штраф до 800 тысяч рублей.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец