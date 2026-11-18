В начале ноября сотрудники полиции проверили одно из заведений общепита на улице Туфана Миннуллина в Казани и обнаружили там восемь иностранцев, которые работали без официального оформления.

Как сообщили в МВД по РТ, на нарушителей составлено 12 протоколов — за незаконную трудовую деятельность, а также за нарушение правил въезда и пребывания в России. Пятерых из них ожидает депортация.

Кроме того, выяснилось, что работодатель не уведомил миграционную службу о приёме на работу иностранных граждан. За каждого незаконно трудоустроенного мигранта ему грозит штраф до 800 тысяч рублей.