Картофель редко воспринимают как основу для эффектной праздничной закуски. Но стоит натереть его на тёрке, добавить немного сыра и запечь в небольших формочках, как привычный продукт превращается в хрустящие золотистые корзиночки. А если наполнить их грибами в нежном сливочном соусе, получится оригинальное угощение для новогоднего стола.

«Золотые гнезда» удобно подавать порционно. Снаружи они покрыты аппетитной корочкой, а внутри скрывается ароматная начинка из шампиньонов, лука и сливочного сыра. При этом для приготовления не понадобятся дорогие продукты.

Какие продукты понадобятся

На 10–12 картофельных корзиночек.

Для картофельной основы:

картофель — 700 г;

твёрдый сыр — 80 г;

яйцо — 1 шт.;

картофельный крахмал — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сладкая паприка — ½ ч. л.

Для грибной начинки:

шампиньоны — 300 г;

репчатый лук — 1 шт.;

сливочный творожный сыр — 120 г;

сметана — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

сливочное масло — 20 г;

твёрдый сыр — 40 г;

соль и перец — по вкусу.

Для украшения:

свежий укроп или петрушка — несколько веточек.

Также понадобится форма для маффинов с 12 углублениями.

Как приготовить картофельные корзиночки

Картофель очистите, промойте и натрите на крупной тёрке. Переложите тёртый картофель в чистое кухонное полотенце и тщательно отожмите лишнюю жидкость. Это важный этап: чем меньше влаги останется, тем более хрустящими получатся корзиночки. Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке. Соедините картофель, сыр, яйцо и крахмал. Добавьте соль, чёрный перец, паприку и одну столовую ложку растительного масла. Хорошо перемешайте массу, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Разогрейте духовку до 200 °C. Смажьте углубления формы для маффинов оставшимся растительным маслом. Разложите картофельную массу по формочкам, распределяя её по дну и стенкам. В центре каждого углубления оставьте место для начинки. Слегка прижмите картофель ложкой, чтобы получились аккуратные корзиночки с бортиками. Поставьте форму в духовку на 25–30 минут.

Картофельные гнёзда должны приобрести золотистый оттенок и стать плотными по краям. Если середина остаётся влажной, увеличьте время выпекания ещё на несколько минут.

Как приготовить нежную грибную начинку

Пока картофель запекается, можно заняться грибами.

Шампиньоны очистите от загрязнений и нарежьте небольшими кубиками. Репчатый лук мелко порубите. Чеснок измельчите ножом. Разогрейте сковороду со сливочным маслом. Выложите лук и обжаривайте 2–3 минуты до мягкости. Добавьте шампиньоны и готовьте примерно 7–10 минут, пока выделившаяся жидкость не испарится. Положите чеснок, посолите, поперчите и перемешайте. Уменьшите огонь, добавьте сливочный творожный сыр и сметану. Прогревайте начинку ещё 1–2 минуты, помешивая, пока она не станет однородной.

Грибная масса должна получиться густой. Если начинка слишком жидкая, подержите её на слабом огне ещё немного, чтобы выпарить лишнюю влагу.

Как собрать «Золотые гнезда»

Достаньте форму с картофельными корзиночками из духовки. В каждое углубление положите примерно по одной столовой ложке грибной начинки. Сверху посыпьте небольшим количеством тёртого твёрдого сыра. Верните форму в духовку ещё на 5–7 минут при 190 °C. Дождитесь, пока сыр расплавится и слегка подрумянится. Дайте корзиночкам постоять в форме 5 минут, затем осторожно извлеките их с помощью силиконовой лопатки. Переложите на праздничное блюдо и украсьте свежей зеленью.

Подавать «Золотые гнезда» лучше тёплыми, пока картофельная основа сохраняет хрустящую текстуру.

Почему картофельные корзиночки получаются хрустящими

Главный секрет — удаление лишней влаги из тёртого картофеля. Если пропустить этот этап, масса будет скорее тушиться, чем запекаться, а бортики могут остаться мягкими.

Небольшое количество крахмала и яйцо помогают картофельным волокнам соединиться, чтобы корзиночки не разваливались.

Твёрдый сыр при нагревании образует аппетитную корочку и добавляет насыщенный вкус.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не наполняйте корзиночки грибами до первого запекания. Сначала дайте картофельной основе хорошо подрумяниться и стать плотной, а уже затем добавляйте начинку. Так «Золотые гнезда» сохранят форму и не размокнут от сливочного соуса.

Чем можно разнообразить начинку

Грибная начинка хорошо сочетается с другими продуктами, поэтому рецепт легко изменить.

С курицей. Добавьте к шампиньонам 100 г мелко нарезанного заранее приготовленного куриного филе. Закуска получится сытнее.

Со шпинатом. В конце обжаривания грибов положите горсть свежего шпината и дождитесь испарения лишней влаги.

С беконом. Небольшое количество обжаренного бекона придаст начинке более насыщенный аромат.

С моцареллой. Замените сыр для посыпки моцареллой для пиццы. Она расплавится и создаст нежную тягучую шапочку.

Как красиво подать закуску на Новый год

Картофельные гнёзда особенно эффектно смотрятся на большом плоском блюде.

Разложите корзиночки по кругу, а в центр поставьте небольшую миску со сметанным соусом или свежей зеленью.

Для праздничного оформления можно добавить веточки розмарина, несколько помидоров черри или зёрна граната. Последние лучше использовать только для украшения блюда, а не самой грибной начинки.

Если хочется подчеркнуть золотистый цвет картофеля, выбирайте тёмную сервировочную тарелку.

Можно ли приготовить заранее

Для новогоднего застолья удобно заранее подготовить грибную начинку. После остывания переложите её в закрытый контейнер и уберите в холодильник.

Картофельную основу лучше натирать непосредственно перед приготовлением, чтобы она не потемнела и не выделила лишнюю жидкость.

Если нужно сэкономить время 31 декабря, можно заранее испечь пустые корзиночки, охладить и убрать в холодильник. Перед подачей их следует прогреть в духовке до восстановления хрустящей корочки, затем наполнить грибами и запечь с сыром.

Готовую закуску не стоит надолго оставлять на столе. Из-за сливочной начинки она должна храниться в холодильнике при температуре не выше +4 °C.

«Золотые гнезда» из картофеля с грибами — простой способ приготовить необычную праздничную закуску из доступных ингредиентов. Румяная хрустящая основа, нежная сливочная начинка и расплавленный сыр создают удачное сочетание вкусов. А аккуратная порционная подача делает блюдо красивым дополнением к новогоднему меню.

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