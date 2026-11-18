Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов призвал защитить россиян с небольшими накоплениями от возможного повышения НДФЛ. Поводом стала инициатива Минфина, предусматривающая расширение прогрессивного налогообложения на доходы по банковским депозитам. Об этом сообщает пресс-служба депутата, передает progorodchelny.ru.

Предполагается, что при определении налоговой ставки будут учитывать общий доход гражданина. В него могут входить зарплата, проценты по вкладам и другие поступления.

Миронов считает, что подобные изменения способны затронуть не только состоятельных россиян, но и обычные семьи, откладывающие средства на крупные покупки. В числе потенциально затронутых граждан он также назвал пенсионеров.

Партия предлагает повысить порог применения прогрессивной шкалы НДФЛ с 2,4 до 5 млн рублей годового дохода. Ранее депутаты также выступали за увеличение порога вкладов, доходы по которым подлежат налогообложению, до 5 млн рублей.

Одновременно Миронов предложил установить ставку 25% для годовых доходов от 250 до 500 млн рублей и 35% для сумм свыше 500 млн рублей.

По мнению политика, дополнительная налоговая нагрузка должна приходиться прежде всего на наиболее обеспеченных граждан, долю которых он оценивает примерно в 0,2% населения.

Обсуждаемый механизм налогообложения процентов по вкладам может начать действовать в 2027 году. Однако предложения партии пока не приняты, а окончательные правила будут зависеть от законодательных решений.