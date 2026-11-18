В России на строительство двух новых железнодорожных паромов для Калининградской области предусмотрели 46,95 млрд рублей. Суда будут курсировать между портами Усть-Луга в Ленинградской области и Балтийск в Калининградской области. Соответствующие параметры проекта закреплены в распоряжении правительства РФ, сообщает ТАСС.

Согласно утвержденному документу, строительство двух паромов планируется провести в период с 2026 по 2030 год. После завершения работ суда направят на морскую линию, обеспечивающую транспортное сообщение с российским эксклавом.

Общая стоимость реализации проекта составит 46,95 млрд рублей. Финансирование предусмотрено за счет государственных средств, включая ресурсы Фонда национального благосостояния.

Инициатором строительства выступает федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт». После завершения проекта организация станет собственником новых судов.

Изготовление паромов планируется поручить судостроительному заводу имени Б. Е. Бутомы, расположенному в Керчи.

Новые суда предназначены для работы на маршруте Усть-Луга — Балтийск. Эта переправа используется для перевозки грузов и поддержания транспортного сообщения Калининградской области с остальной территорией России.

В настоящее время морские перевозки в интересах региона выполняют от 25 до 28 судов. Их количество на линии зависит от текущей загрузки и потребностей в доставке грузов.

При этом непосредственно железнодорожных паромов среди задействованных судов насчитывается пять.

Реализация проекта позволит обновить паромный флот, обслуживающий калининградское направление. Строительство дополнительных судов также предусмотрено для поддержания необходимого объема морских перевозок.

Ожидается, что после ввода новых паромов в эксплуатацию возможности переправы Усть-Луга — Балтийск по доставке грузов будут расширены.

Завершить строительство обоих судов планируется до конца 2030 года.

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