Манку и овсянку утром не варю, а готовлю турецкий завтрак: 10 минут и все готово - рецепт

Обычная каша на завтрак быстро надоедает, особенно когда хочется чего-нибудь горячего и сытного. В турецкой кухне для такого случая есть мухлама — блюдо из кукурузной муки, сливочного масла и большого количества расплавленного сыра. По консистенции оно напоминает очень густую кашу, но вкус получается совсем другим.

Главная особенность мухламы обнаруживается при первой же ложке: сыр должен тянуться длинными нитями, а кукурузная основа оставаться нежной и сливочной. Поэтому здесь особенно важно выбрать сыр, который хорошо плавится.

Что понадобится

На 3–4 порции беру:

кукурузную муку — 100 г;

сливочное масло — 80–100 г;

молоко или воду — 400 мл;

сулугуни или моцареллу — 200 г;

соль — по вкусу.

В традиционных вариантах используют местные турецкие сыры, однако найти их в обычном магазине сложно. Поэтому дома я беру сулугуни или моцареллу, а иногда смешиваю два вида.

Мухлама особенно распространена на черноморском побережье Турции. Daily Sabah в материалах о региональной турецкой кухне также относит это тягучее сырное блюдо к гастрономическим символам Черноморского региона.

Начинаю со сливочного масла

Для приготовления удобнее взять сковороду с высокими бортами или небольшую толстостенную кастрюлю. Сливочное масло растапливаю на среднем огне и жду, пока оно полностью разойдется.

Затем постепенно всыпаю кукурузную муку и сразу активно перемешиваю. Она быстро забирает масло, поэтому оставлять сковороду без внимания в этот момент нельзя.

Обжариваю муку недолго — достаточно дождаться равномерной массы без сухих комочков. Слишком сильно подрумянивать ее не нужно.

О традиционных блюдах из кукурузной муки и сыра, распространенных в Причерноморье и на Кавказе, рассказывает и «Гастрономъ». По принципу мухлама действительно напоминает некоторые знакомые нам блюда, но пропорции и способ приготовления отличаются.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первый раз я ожидала увидеть обычную кукурузную кашу с сыром, но мухлама совсем на нее не похожа. Здесь главное начинается после добавления сыра: масса становится густой, а за ложкой тянутся длинные сырные нити. Именно ради них хочется приготовить еще раз».

Молоко вливаю постепенно

Когда вся мука пропиталась маслом, начинаю небольшими порциями вливать теплое молоко. При этом постоянно перемешиваю венчиком или лопаткой, чтобы не появились комочки.

Масса довольно быстро начинает густеть. Нужная консистенция напоминает густой крем или мягкий пудинг.



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Если хочется получить более нейтральный вкус, вместо молока можно использовать воду. Мне вариант на молоке нравится больше — основа получается более сливочной.

Сыр добавляю только в загустевшую основу

Сулугуни или моцареллу натираю либо нарезаю небольшими кусочками. Когда кукурузная масса стала однородной, уменьшаю огонь и добавляю весь сыр.

Теперь нужно активно перемешивать. Постепенно кусочки плавятся и соединяются с кукурузной основой. Через несколько минут масса становится заметно более тягучей.

В Турции встречаются разные варианты названия и приготовления этого блюда — мухлама или куймак. О нем как о традиционной еде Черноморского региона также пишет турецкое агентство Anadolu.

С солью не тороплюсь: сулугуни сам по себе достаточно соленый. Сначала полностью расплавляю сыр и только затем пробую.

Варю еще несколько минут — и сразу на стол

После добавления сыра держу мухламу на минимальном огне еще около пяти минут. Долго варить ее не требуется.

Главное — добиться однородности и правильной текстуры. Если поднять ложку, расплавленный сыр должен тянуться за ней, а сама масса оставаться густой, но не превращаться в плотный комок.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Мухламу лучше не готовить заранее. Пока она горячая, сыр тянется особенно красиво, а после остывания масса быстро становится плотнее. Поэтому я сначала зову всех к столу и только потом заканчиваю последние минуты на плите».

Есть лучше прямо из горячей сковороды

Мухламу подаю сразу после приготовления. Традиционно к ней хорошо подходит свежий хлеб: кусочки можно макать прямо в горячую сырную массу.

Отдельного мяса или другого сытного дополнения обычно уже не хочется. Сливочное масло, кукурузная мука и большое количество сыра делают блюдо достаточно насыщенным само по себе.

Это точно не завтрак на каждый день, но ради разнообразия привычной манки и овсянки попробовать стоит. Вместо обычной каши получается густая кукурузная основа, из которой сыр буквально тянется за каждой ложкой.

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