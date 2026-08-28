Фьючерсы на сахар впервые с апреля 2025 года превысили 40,78 цента
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Как передают ТАСС и «Деловая газета Взгляд», октябрьские фьючерсы на сахар на лондонской бирже ICE впервые с 8 апреля 2025 года превысили 40,78 цента за килограмм.
В первой половине дня котировки выросли на 2,58% до 41,13 цента за килограмм, после обеда они снизились на 1,37% до 39,55 цента.
В феврале текущего года фьючерсы на сахар опускались до 29,67 цента за килограмм — минимального уровня с октября 2020 года. В середине августа биржевая цена сахара выросла на 19%.
Ранее индекс продовольственных цен ФАО обновил максимум из-за удорожания сахара. В мае Индия полностью запретила экспорт этого продукта до конца сентября.
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