Технологии

Корнейчук: быстрого снижения цен на iPhone 18 в России не будет

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук не ждет быстрого падения цен на iPhone 18 в России после старта продаж. По его словам, новое поколение смартфонов Apple появится в стране в день начала продаж, однако значительных скидок на предыдущие модели ждать не стоит.

Эксперт отметил, что старые модели начнут дешеветь только через несколько недель или месяцев. Он также посоветовал не покупать новинку в первый день, чтобы сэкономить.

Корнейчук выразил сомнение, что Apple представит на сентябрьской презентации складной телефон. Причиной он назвал нежелание компании мириться с видимой складкой на экране, которая есть у конкурентов.

Ожидается, что 9 сентября Apple покажет iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и другие устройства. Мнение блогера приводит НСН.

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