В браузере открыли доступ к новой мобильной версии «ВКонтакте»

Разработчики «ВКонтакте» объявили об открытии доступа к обновлённой мобильной версии соцсети для браузера. Теперь ключевые функции доступны без установки приложения через сайт m.vk.ru. Об этом сообщили в компании изданию Lenta.ru. Основные разделы — клипы, поиск, мессенджер и лента — открываются в один клик из нижнего меню. В ленте появились новые форматы контента, а в поиске — персональные рекомендации по интересам. Просмотр роликов стал полноэкранным и напоминает интерфейс мобильного приложения. Через истории можно делиться клипами, фотографиями и постами. Версия оптимизирована для смартфонов и планшетов. Ранее также стали известны гости «Фандом Феста ВКонтакте»: в первый день, 10 октября, выступит южнокорейская группа AHOF, во второй, 11 октября, — бэнд can’t be blue. Мероприятие пройдёт на «ЦСКА Арене» в Москве.