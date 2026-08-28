Технологии

В браузере открыли доступ к новой мобильной версии «ВКонтакте»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Разработчики «ВКонтакте» объявили об открытии доступа к обновлённой мобильной версии соцсети для браузера. Теперь ключевые функции доступны без установки приложения через сайт m.vk.ru. Об этом сообщили в компании изданию Lenta.ru. Основные разделы — клипы, поиск, мессенджер и лента — открываются в один клик из нижнего меню. В ленте появились новые форматы контента, а в поиске — персональные рекомендации по интересам. Просмотр роликов стал полноэкранным и напоминает интерфейс мобильного приложения. Через истории можно делиться клипами, фотографиями и постами. Версия оптимизирована для смартфонов и планшетов. Ранее также стали известны гости «Фандом Феста ВКонтакте»: в первый день, 10 октября, выступит южнокорейская группа AHOF, во второй, 11 октября, — бэнд can’t be blue. Мероприятие пройдёт на «ЦСКА Арене» в Москве.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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