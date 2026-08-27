Картошку нарезаю почти до конца и прячу начинку между ломтиками: пюре к ужину уже не нужно

Картошка на гарнир быстро надоедает, особенно если постоянно чередовать только пюре, жареные ломтики и обычные запеченные клубни. Поэтому крупный картофель я теперь надрезаю тонкими пластинками, не доходя ножом до самого низа, а между ними прячу сыр и небольшие кусочки начинки.

В духовке клубень постепенно раскрывается «гармошкой»: края ломтиков подрумяниваются, середина остается мягкой, а сыр плавится прямо между слоями. В результате картошка превращается из гарнира в полноценное блюдо, к которому достаточно добавить овощной салат.

Что понадобится

На 4 крупные картофелины беру:

твердый сыр — 100 г;

сливочное масло — 30 г;

чеснок — 2 зубчика;

копченую паприку — ½ ч. л.;

соль и перец — по вкусу;

зелень — для подачи;

готовую курицу или ветчину — 100 г по желанию.

Начинку можно вообще убрать и оставить только сыр с чесночным маслом. Но если нужен именно полноценный ужин, добавляю между ломтиками немного уже готового мяса.

Два предмета по бокам не дают прорезать картошку насквозь

Картофель хорошо мою, поскольку готовлю вместе с кожурой. Кладу клубень между двумя деревянными палочками или ручками одинаковой толщины и делаю поперечные надрезы примерно через 3–5 мм.

Нож упирается в палочки и не доходит до доски. Благодаря этому нижняя часть картофелины остается целой, а сверху появляется множество тонких ломтиков.

Такой способ известен как картофель хассельбек. «Гастрономъ» также публикует варианты этого блюда, где целый клубень часто надрезают «гармошкой» и запекают с маслом и различными добавками.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первые картофелины я пыталась надрезать просто на глаз и обязательно одну из них разрезала полностью. Способ с двумя палочками оказался намного удобнее: нож сам останавливается в нужном месте, поэтому красивую гармошку можно сделать буквально за минуту».

Сыр сразу между ломтиками не кладу

Смешиваю растопленное сливочное масло с чесноком, паприкой и небольшим количеством соли. Хорошо промазываю картофелины сверху, стараясь, чтобы масло попало и в надрезы.

Перекладываю в форму и отправляю примерно на 40 минут в разогретую до 200 градусов духовку. За это время картошка становится мягче, а ломтики начинают расходиться.

Сыр на этом этапе специально не добавляю. Если положить его сразу, он успеет сильно подрумяниться или даже подсохнуть раньше, чем приготовится толстый клубень.

Картофель перед приготовлением нужно тщательно очищать от загрязнений. Роспотребнадзор также обращает внимание, что позеленевшие части клубней употреблять в пищу не следует.

Начинку прячу уже в раскрывшуюся картошку

Через 40 минут достаю форму. Теперь промежутки между ломтиками стали значительно шире, поэтому начинку добавлять намного удобнее.

В несколько надрезов вставляю тонкие кусочки сыра, в другие — немного готовой курицы или ветчины. Не нужно заполнять абсолютно каждый промежуток: слишком большое количество начинки мешает картофелю окончательно пропечься.

После этого возвращаю форму в духовку еще примерно на 15–20 минут. Ориентируюсь на картофель — нож должен легко проходить до самой середины.

Картофель «гармошкой» готовят с самыми разными дополнениями. Например, варианты хассельбека с сыром, травами и чесночным маслом встречаются и в рецептах «Едим Дома».

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Мне больше всего нравятся крайние ломтики — они обычно запекаются сильнее остальных и становятся почти как чипсы. Поэтому картошку стараюсь резать достаточно тонко, но не кладу слишком много начинки: хочется сохранить именно эти хрустящие края».

Отдельный гарнир уже действительно не нужен

Готовые картофелины посыпаю зеленью и подаю прямо целиком. Если внутри только сыр, они хорошо подходят к мясу или рыбе. А вариант с курицей можно спокойно подавать как самостоятельное блюдо.

Рядом ставлю сметанный или чесночный соус, но сверху им картошку не поливаю — иначе самые тонкие поджаренные края быстро потеряют хруст.

Вся хитрость заключается именно в надрезах. Один целый клубень одновременно получает мягкую середину, множество румяных краев и начинку между ломтиками. Поэтому обычное пюре к такому ужину действительно уже не требуется.

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