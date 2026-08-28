Технологии

Marvel's Wolverine выйдет 15 сентября 2026 года на PS5

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Marvel's Wolverine выйдет на PlayStation 5 15 сентября 2026 года. В опубликованном трейлере показаны боевая система, прокачка, исследование локаций и дополнительные режимы.

В сражениях Росомаха использует обычные атаки, критические удары и специальные приемы. Система Adaptations предлагает несколько десятков улучшений: например, повышение устойчивости к огнестрельному оружию, усиление ярости или расширение окна для парирования.

Между сюжетными эпизодами игроки смогут исследовать локации и выполнять дополнительные испытания, а также находить материалы для создания костюмов. В игре открываются разные виды когтей, включая костяные. После прохождения станет доступен режим New Game Plus с дополнительными приемами и расширенной прокачкой.

Сюжет представит оригинальную историю: Логан вместе с Джин Грей и участниками Team X противостоит Боливару Траску.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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