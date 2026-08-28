Новости Татарстана

Татарстан продолжает восстановление объектов в Рубежном и Лисичанске

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Центральную районную больницу Рубежного Татарстан поставил медоборудование и расходные материалы. Адресную заявку направило руководство учреждения. Часть аппаратуры уже установлена в операционных и кабинете УЗИ, а также в терапевтическом отделении. Остальную технику ещё готовят к вводу в строй.

На территории больничного городка идёт восстановление станции скорой помощи. Здесь уже заменили кровлю и завершили демонтаж в гаражах. Сейчас прокладывают кабели, водопровод и теплосети, монтируют тепловую камеру. Затем начнётся внутренняя отделка.

В Лисичанске гости проверили реконструкцию водонасосной станции «подъём №1». После завершения работ она должна повысить надёжность водоснабжения города. Республика также участвует в строительстве блочно-модульной котельной и будущего Центра семьи. Там уже завершены демонтаж и кровля, прокладываются сети и начались фасадные работы.

Делегацию в поездке возглавили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель администрации Раиса Асгат Сафаров и министр здравоохранения Альмир Абашев. Вместе с ними был вице-премьер Ринат Садыков, который курирует восстановление этих городов. Участие приняли и инженеры республики, работающие на объектах.

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность этих работ для жителей городов. «Наша главная цель — создать комфортную среду для людей и помочь им вернуться к мирной жизни», — заявил он в своём канале в МАКС.

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